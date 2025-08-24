Solo dos incendios se mantienen activos en Galicia, «con una evolución favorable»

Incendio forestal en Larouco Santi M. Amil

Las previsiones se van cumpliendo y el tiempo está favoreciendo para el control de los incendios forestales que han acorralado Galicia y, en especial, la provincia de Ourense. Allí se encuentran los dos únicos fuegos que permanecen activos en estos momentos, según el último parte publicado esta mañana por la consellería de Medio Rural, que destaca que presentan «una evolución favorable».

El primer de ellos, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño fue precisamente el primero que empezó a arder hace 16 días en el primer concello y que se unió seis días después al segundo. En estos momentos, el foco de Chandrexa ya está estabilizado y solo permanece activo el de Vilariño de Conso. Según las últimas estimaciones provisionales, el fuego afecta unas 19.000 hectáreas, parte de ellas también en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. El otro incendio que sigue activo es el de Carballeda de Valdeorras, con 4.000 hectáreas quemadas y que entró en Galicia desde la provincia de Zamora.

Tras una nueva noche de lucha contra el fuego, las principales novedades de esta mañana están en el concello lucense de Carballedo, donde ha quedado estabilizado el fuego que afecta a la parroquia de A Cova. Esta situación se daba poco antes de las 23.30 de la noche.

Horas antes se daba por extinguido el incendio que amenazaba a Oia, en Pontevedra, iniciado el pasado jueves y que obligó a decretar la situación 2 de emergencia por la amenaza de las llamas a núcleos de población. Este fuego afectó finalmente 61,17 hectáreas, la mayoría de ellas de monte raso y arbolado.

En estos momentos permanecen estabilizados incendios en Larouco, Oímbra, A Mezquita, Carballeda de Avia, Vilardevós, Riós y Vilaboa, mientras que ya han pasado a la categoría de controlados los fuegos de Maceda, Moialde (en Vilardevós) y Montederramo.