PSOE y BNG llegan a un acuerdo en Viana do Bolo para arrebatar la alcaldía al PP con una moción de censura

Representantes de PSOE y BNG tras firmar un acuerdo para una moción de censura en Viana do Bolo CEDIDA

Era la crónica de una moción de censura anunciada. Desde que en mayo del 2023, las cuentas del reparto de concejales en Viana do Bolo (2.738 habitantes) le salían a PSOE y BNG para gobernar en este municipio del oriente ourensano todas las miradas estaban puestas en comprobar si serían capaces ambos partidos de dejar a un lado las diferencias que les separaban. Tardaron más de dos años en lograrlo, pero este viernes anunciaron un acuerdo para lanzar una moción de censura contra el alcalde popular, Andrés Montesinos, y formar un grupo de gobierno paritario con una alcaldía rotatoria.

A través de un comunicado, PSOE y BNG anunciaron un acuerdo de gobierno en el Concello de Viana do Bolo para los próximos dos años con el objetivo, explican, de «garantir a estabilidade política» y promover «un goberno que responda ás demandas das veciñas e veciños de Viana». El pacto contempla una alcaldía rotatoria: Germán García-Ávila Arias (PSOE) asumirá el cargo hasta el 18 de agosto de 2026, momento en que un representante del BNG ocupará la alcaldía hasta el final de la legislatura. Además, se constituirá una junta de gobierno local paritaria, con dos miembros de cada formación. Hay que recordar que nacionalistas y socialistas suman tres ediles cada uno (por cinco del PP), pero que el Bloque fue segunda fuerza en las municipales del 2023, por lo que se ha reservado la carta de gobernar en el último año del mandato.

Ambas formaciones explican que el acuerdo busca superar la situación de bloqueo institucional en el municipio. Se comprometen a apoyar en pleno las propuestas del grupo que ostente la alcaldía y a compartir al 50 % la decisión sobre el uso de posibles remanentes de tesorería. Según las formaciones firmantes, el pacto responde «á vontade das veciñas e veciños e á necesidade de propiciar a estabilidade política» y pretende abordar problemas estructurales como la crisis demográfica, el envejecimiento de la población y la modernización de los servicios públicos. Asimismo, plantea un nuevo modelo de gestión basado en la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

Desde el PP se hace una primera valoración de la moción y defienden la gestión de Montesinos: «Está claro que no se debe a un desgobierno o a una falta de gestión, sino que realmente lo que aquí ha motivado la moción de censura es el afán por desalojar al PP del gobierno y repartirse el poder entre quienes perdieron las elecciones municipales»