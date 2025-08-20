Más de 67.500 hectáreas siguen ardiendo sin control en la provincia de Ourense

Santi M. Amil

La provincia de Ourense sigue ardiendo, aunque por lo menos la situación no ha empeorado en cuanto a número de hectáreas afectadas e incendios declarados, según el último parte publicado por la Consellería de Medio Rural. Siguen activos siete incendios forestales que afectan a 67.520 hectáreas.

En torno a las 1.30 de la madrugada se dio por extinguido el incendio iniciado el pasado sábado en San Cibrao das Viñas, que finalmente afectó a una superficie de 40 hectáreas, la mitad de monte raso y la otra parte de arbolado. Una hora antes pasaba a la situación de estabilizado el fuego que afecta a Vilar de Cervos, en Vilardevós, que empezó a arder hace una semana y ocupa una superficie de 900 hectáreas.

Esa son las principales novedades del arranque de un día en el que no ha llovido en Ourense, pero sí que han bajado las temperaturas, especialmente de noche, lo que ha favorecido al control de los fuegos. El más preocupante sigue siendo el de Larouco, que lleva siete días ardiendo, que afecta a más de 20.000 hectáreas de territorio y se extiende por los concellos de Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Ourense, donde la vigilia del fuego nunca termina pablo gonzález

Le sigue en extensión el incendio de Chandrexa de Queixa, el primero que comenzó en esta ola incendiaria el pasado 8 de agosto y que afecta a una superficie de unas 18.000 hectáreas, también de los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

El fuego de Oímbra ha quemado ya unas 15.000 hectáreas y tiene en vilo a los ciudadanos de este municipio a los de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar. Por su parte, las llamas que empezaron en A Mezquita el martes 12 de agosto ya han arrasado hasta 10.000 hectáreas y se extiende por A Gudiña y Viana do Bolo, en Ourense, pero también alcanza a la provincia de Zamora. En Carballeda de Avia el monte empezó a arder el pasado viernes, un fuego que se unió a otro iniciado en Beade y que ya afecta a 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia.

Varios frentes de fuego arrancaron en diferentes parroquias de Vilardevós, pero solo uno permanece activo esta mañana, en Moialde y afecta a unas 500 hectáreas. El último fuego activo es el de Carballeda de Valdeorras, que ha quemado ya una veintena de hectáreas.

Autodefensa en las aldeas de Ourense: «O importante é defender o pobo, non os castiñeiros» Pablo González

Focos ya estabilizados

Cinco incendios de la provincia ya se consideran estabilizados, una clasificación que no significa que estén apagados, sino que presentan una evolución favorable: las llamas no se propagan activamente, el fuego no avanza libremente y se empieza a detener su expansión. Es un paso en el camino hacia la extinción de las llamas.

En esa situación están dos fuegos que se registraron en el concello de Vilardevós: uno en la parroquia de Vilar de Cervos, con 900 hectáreas afectadas; y otro en la de Fumaces, con cien hectáreas. En esta situación está desde ayer el fuego de Maceda, con 3.500 hectáreas quemadas; el de Riós y el de Montederramo. La superficie quemada en la provincia de Ourense este agosto alcanza ya las 72.600 hectáreas.

Un río defiende O Courel de las llamas Carlos Cortés

Controlados

Más allá de la provincia ourensana, hay registrados cinco incendios forestales más; el que presenta más gravedad se encuentra en Agolada (Pontevedra), aunque ya se encuentra estabilizado desde el pasado domingo. Afecta a una superficie de 400 hectáreas.

En la provincia lucense hay tres fuegos, todos ellos controlados, en Cervantes, O Saviñao y A Fonsagrada; mientras que en la de A Coruña también está controlado el fuego registrado en Muxía.