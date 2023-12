Impiden incinerar a la ucraniana que murió tras ser encontrada inconsciente en Nogueira de Ramuín

Imagen de archivo de un cementerio. Santi M. Amil

En el cementerio de Santa Mariña, situado en Ourense, reposan ya los restos de la mujer ucraniana de 62 años que murió la semana pasada en el complejo hospitalario de la capital de As Burgas, horas después de haber sido encontrada inconsciente en un camino de Nogueira de Ramuín. El juzgado de instrucción que investiga su extraña muerte autorizó el pasado fin de semana a sus familiares a enterrar el cuerpo, lo que propició que se celebrase el funeral en este camposanto de Ourense, en la más estricta intimidad.

El hijo de Albina, que también nació en Ucrania auque ahora reside en Alemania, había llegado horas antes a la provincia de Ourense, acompañado de su mujer y su hija, para darle el último adiós a su progenitora. Eso sí, la intención del descendiente era incinerar los restos de su madre y trasladarlos al cementerio de Ucrania en el que está enterrada su abuela. Sin embargo por ahora ese deseo no se podrá cumplir. La autoridad judicial no quiere que se traslade el cuerpo de momento ni tampoco autoriza la cremación, ya que la investigación del caso aún no está cerrada y no se puede descartar que a corto o medio plazo sea necesario realizar nuevas pruebas.

Más interrogantes alrededor de la muerte de Albina Nestoreva M. Vázquez

Albina llevaba más de dos años viviendo en Nogueira de Ramuín. Su marido, de origén inglés, y ella compraron una casa en el municipio ourensano en el año 2021, tras haber estado anteriormente residiendo en Inglaterra. No era una pareja que acostumbrase a socializar con los vecinos, si bien quienes los conocían aseguran que eran «muy educados» y que tenían, entre ellos, una buena relación.

En la mañana del pasado 6 de diciembre un vecino del municipio se la encontró tirada en el suelo en un camino del municipio. Estaba a unos cinco kilómetros de su casa, desnuda de cintura para arriba y tenía manchas de sangre, pero hubo tiempo de llamar a una ambulancia porque la mujer aún respiraba. Los sanitarios la trasladaron de urgencia al CHUO, pero a pesar de los esfuerzos por recuperarla, falleció esa misma tarde.

La autopsia que le realizaron al día siguiente no arrojó resultados concluyentes. La mujer tenía un golpe en la cabeza pero no se trataba de una lesión mortal, por lo que no se pudo concretar cómo murió. Eso sí, a medida que han ido pasando los días los agentes han comenzado a pensar que lo ocurrido pudo deberse a un accidente, y no a una muerte violenta como se había barajado en el primer momento. Así, no se descarta que Albina pudiera haber sufrido un percance al salir a caminar, golpeándose la cabeza y quedando incosciente o desorientada. Pasó muchas horas a la intemperie, en la que fue la noche más gélida del otoño, con temperaturas mínimas de 1 grado.

En todo caso, desde el instituto armado aseguran que por ahora no dan el caso por cerrado y que se mantienen abiertas varias líneas de investigación. Desde el Concello de Nogueira de Ramuín explican, por su parte, que ya han podido reunirse con el marido de Albina, quien al parecer se encuentra «desolado» por lo ocurrido.