El Concello de Beade convoca una votación para que los vecinos  elijan otro nombre para la avenida del Caudillo

Rúa del Caudillo de Beade Santi M. Amil

«A rúa Caudillo non ten nome algún. Non se refire a ninguén en concreto. Caudillos houbo moitos», defendía Senén Pousa en el año 2017 cuando un particular reclamó al concello ourensano de Beade que se retirasen las menciones y símbolos franquistas en sus espacios públicos. Esto fue lo que dijo el entonces alcalde cuando el juzgado le pidió una respuesta motivada sobre las razones por las que mantenía ese nombre.

Poco después, en el 2019, Pousa también fue recriminado por su propio partido, el PP, que a través de un informe de la Diputación de Ourense le comunicó que infringía la ley. Pero ha sido necesario que el que hasta mayo de este año era el más veterano de los alcaldes de Galicia perdiera las elecciones tras presentarse por la agrupación independiente Por Beade, para que todo cambie. El gobierno municipal que salió de las urnas en mayo quiere que las referencias franquistas empiecen a desaparecer de las calles de este concello. Hay que tener en cuenta que durante un tiempo, Senén Pousa organizaba todos los 20 de noviembre una misa en recuerdo a Francisco Franco.

Ahora, los 372 vecinos de la localidad tienen en sus manos cambiar el nombre de la avenida del Caudillo. Las otras dos calles del municipio denominadas Travesía del Caudillo y Alférez Montero recuperarán sus antiguas denominaciones: Rego do Cabalo y Cabaleiro. Pero en la avenida no ha consenso. Los partidos políticos representados en el Concello, PP, PSOE, Asociación Veciñal Independiente de Electores y Por Beade no han llegado a un acuerdo y se ha abierto una consulta popular. Seis son los nombres propuestos y los residentes en el municipio tendrán que votar del 6 al 10 de noviembre en la casa consistorial por el que consideren más oportuno.

Los populares pusieron sobre la mesa dos nombres: Juan Sobreira y Virgilio Fernández. El primero, nacido en este concello en 1746, fue botánico, lexicógrafo, historiador y abad benedictino gallego. Entre otros méritos, sentó las bases para el primer diccionario de castellano a gallego. Su condición de cura no convence al resto de los grupos. Por su parte, Virgilio Fernández, natural de estas tierras, fue fundador de la Coral de Ruada, con más de cien años de historia, y el concello le debe un homenaje.

Los socialistas proponen dos nombres. Uno es Estrada de Beariz, ya que esta es la vía hacia el otro municipio ourensano. El otro es Mestre Manuel, en honor a un profesor de la localidad al que le tienen gran cariño los vecinos, sobre todo aquellos que hoy rondan los setenta años. Las otras dos propuestas son las de la Asociación Veciñal Independiente de Electores. Ambas opciones tienen que ver con la música. Por una parte hablan de Nova Colleita, un grupo de gaitas de la localidad, en el que aprendieron a tocar y bailar muchos de los vecinos que hoy tienen 40 años. La segunda opción es la de Fulgencio Pousa, famoso por componer los villancicos que se cantaba en Navidad en el municipio y por ser profesor de música de casi todos los vecinos.

Por Beade, de Senén Pousa, no presentó ninguna alternativa.