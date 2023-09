La Xunta reitera su petición a Renfe que mejore los trenes para evitar averías y falta de plazas en las conexiones gallegas

Viajeros llegando a la estación de Ourense MIGUEL VILLAR

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reiteró este viernes en Ourense que las empresas de transporte de viajeros por carretera y ferroviario deben de hacer frente a los picos de usuarios con el refuerzo de los servicios y la recuperación de frecuencias, en el caso de los trenes. «Teñen que estar preparados e anticipar esos picos de demanda que hai nas fines de semana co motivo do inicio do curso», explicó a preguntas de los periodistas en un acto en la estación intermodal de Ourense

La titular de Infraestruturas avanzó que la próxima semana -el día 26- habrá una reunión sectorial para analizar esas demandas y también aprovechó para reclamar a Renfe que mejore los trenes que pone a disposición de los gallegos. «Pedimos que adapte e renove o parque móbil, porque hai moitas averías nos trens, especialmente no eixo atlántico. Están a ser casos moi habituais», lamentó.

Estas declaraciones llegan el día después de que Ethel Vázquez remitiera cartas a la dirección de Renfe y a las organizaciones de transporte de viajeros para pedirles un refuerzo de medios ante el incremento de la demanda de estos servicios con la llegada del mes de septiembre.

La representante del gobierno gallego también fue cuestionado por las negociaciones del ejecutivo central con la Unión Europea para aplazar la entrada en vigor de los peajes en las autovías en el año 2024. En este caso, Ethel Vázquez aseguró no tener conocimiento oficial de los posibles acuerdos alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí remarcó el hecho de que estas reuniones confirman que había un acuerdo alcanzado desde el año 2021 para poner en marcha los peajes en las autovías, un extremo, recordó, que el presidente socialista había negado en la pasada campaña electoral.

Ethel Vázquez, en todo caso, se preguntó cuál sería el peaje a pagar por España por esta nueva hoja de ruta: «Descoñecemos as negociacións e as alternativas que se están plantexando. O que nos preguntamos é a cambio de que se chega a este acordo, por iso pedimos transparencia e claridade sobre que se está negociando».