Luis Menor, confirmado como próximo presidente de la Diputación de Ourense

Luis Menor, Paula Prado, José Manuel Baltar y Alfonso Rueda, a las puertas de la sede del PP ALEJANDRO CAMBA

Luis Menor, el alcalde popular de O Pereiro de Aguiar, será el próximo presidente de la Diputación de Ourense y, con él al frente de la institución provincial, se pone fin a tres décadas de baltarismo. El PP de Ourense propuso el nombre del regidor, y candidato al Senado por el PP, en una reunión de la junta directiva provincial, celebrada este martes. Estuvo presidida por el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y también asistió al encuentro la secretaria general del partido, Paula Prado.

«Un home traballador e dialogante, cun currículo formidable e que destaca na palabra máxica da Deputación: a cooperación». Con esas palabras definió al futuro presidente José Manuel Baltar, como máximo responsable del partido en Ourense. Tras las elecciones del 28M anunció que no tomaría posesión como edil en Esgos y que, por tanto, no aspiraría a la presidencia de la Diputación que ya ocupó su padre. El todavía responsable en funciones de la institución provincial destacó que Menor conoce perfectamente cómo funciona la administración y destacó también su capacidad de diálogo y gestión.

El futuro del PP en Ourense, entre el baltarismo sin Baltar o Luis Menor miguel ascón / cándida andaluz

De este modo, el Partido Popular de Ourense se mantiene en la línea del gallego. La de Luis Menor fue una apuesta personal de Alfonso Rueda y los resultados electorales en O Pereiro de Aguiar, así como su talante, contribuyeron a que su nombre se confirmase como el del relevo del baltarismo.

El partido ha transmitido, con la puesta en escena de la designación del candidato a presidir la Diputación, una imagen de cohesión y unidad, al organizar un acto que han compartido Baltar, Prado y Rueda, además del protagonista. La idea de que no hay fisuras en las filas populares fue la más repetida a la salida de la reunión por los tres protagonistas de la jornada. Rueda aprovechó incluso para lanzar una puya a sus adversarios políticos: «Son perfectamente consciente de que os partidos da oposición, o Bloque e o PSOE, se estaban frotando as mans pensando que ía a haber divisións e discursións, e que non íamos ser capaces de poñernos dacordo, e eu agradezo unha vez máis o exemplo de xenerosidade e de unidade do partido en Ourense», dijo.

El responsable del PP gallego agradeció además la generosidad de José Manuel Baltar al dar un paso a un lado, destacando que nadie le había pedido ese sacrificio, y recordando además que en este momento su continuidad al frente del partido en Ourense «non está en cuestión». Para Luis Menor pidió apoyo y colaboración. «Mentres o Partido Popular sexa de Ourense, tamén o será de Galicia. Ambas cousas van unidas e sempre o estarán», aseguró Rueda en el transcurso de la reunión.

Por su parte el candidato a suceder a Baltar prometió trabajo y recordó que su intención sigue siendo continuar al frente del Concello de O Pereiro. «Sempre quixen ser alcalde, esa era a miña ilusión e seguirei séndoo», destacó Luis Menor que, sin embargo, no quiso avanzar si dejará su candidatura al Senado. «As cousas teñen os seus tempos, pero eu non acapararei cargos», apuntó.

Los once diputados que acompañarán a Luis Menor son Rosendo Fernández, Marta Nóvoa, Teresa Barge, Jorge Pumar, Manuel Seoane, María del Carmen González, César Fernández, Plácido Álvarez, Patricia Torres, José Miguel Pérez y José María Lago.

Ahora queda pendiente fijar la fecha de constitución del pleno de la Diputación de Ourense, que queda desbloqueada después de que se haya fijado, para el próximo viernes, la sesión plenaria que estaba pendiente en Celanova. Sigue en el aire Castro Caldelas, donde hay que repetir las elecciones. En este caso los resultados de este partido judicial no afectan a la conformación de la institución provincial.