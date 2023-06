Rueda sobre el paso a un lado de Baltar: «Todos os ciclos teñen un principio e un final»

José Manuel Baltar y Alfonso Rueda, en una imagen de la precampaña de las municipales. MIGUEL VILLAR

El máximo responsable del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado la renuncia de José Manuel Baltar -que este miércoles anunció que no optará a revalidar su cargo como presidente de la Diputación de Ourense- como un «xesto de xenerosidade».

«Creo que todas as razón e os argumentos están no comunicado de Baltar. Dende logo seguirá traballando pola estabilidade na política e porque quen gañe as elecciones goberne. O PP gañou clarísimanente as eleccións para a conformación da Deputación de Ourense e creo que temos todo o dereito a reivindicalo. Agradezo a Baltar o seu traballo», ha asegurado Rueda.

Durante máis dunha década @ManuelBaltar traballou arreo desde a @DeputacionOu para que Ourense avanzase. E conseguiuno. A decisión que toma hoxe é tamén por e para a súa provincia.



Grazas por tantos anos de compromiso — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 14, 2023

Sobre las polémicas de las últimas semanas, indica que no han forzado la decisión: «Non está feito por eso. Todos os ciclos teñen un principio e un final. O propio Baltar decidiu que este era o momento de deixar paso a outros compañeiros ou compañeiras na Deputación e terminou a súa etapa na política local que foi longa e fructifera. Agora o noso deber e o seu é tentar que o que gañou nas eleccións goberne».

¿Y la ciudad?

Sobre un posible acuerdo para evitar que Gonzalo Pérez Jácome repita como alcalde de Ourense, Rueda aseguró que está pendiente de la respuesta de socialistas y nacionalistas a la última propuesta. «Hoxe mesmo o candidato do PP, Manuel Cabezas, volvía facer, unha semana despois, un segundo ofrecemento, xa que o primeiro tivo respostas contradictorias e incluso desprezo. O PSOE e o BNG toman a Ourense como calquera outra peza do taboleiro e non hai novedades. É sinxelo. É a segunda vez que o PP fixo esta proposta como segunda forza máis votada para formar goberno».

El adiós de Baltar pone fin a tres décadas de la saga familiar en Ourense Miguel Ascón

Sobre el paso a un lado de Baltar también ha opinado la oposición. El secretario provincial del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, señala que la situación era insostenible: «Ahora intentan a la desesperada mantener el PP en la Diputación pero el cambio de cromos no es la solución». El socialista explica que se abre una nueva etapa y que no es suficiente con la renuncia de Baltar: «El propósito no es personal es político, porque esta provincia no puede esperar más». Poco después, el PSOE ourensano emitía un comunicado en el que se atribuían haber logrado la renuncia de Baltar. «É froito dunha labor de minuciosa fiscalización e prolixa denuncia dunha gran trama política deste partido. Non nos conformamos con esta dimisión, xa que Baltar é a punta do iceberg dunha gran trama política que ocupa a nosa provincia desde hai tres décadas», afirman.

Ana Pontón ha preferido delegar la valoración en los representantes del BNG en Ourense. «O señor Feijoo e Rueda decidiron non soportar máis o bochorno. Entendemos que a situación era insostible para o PP pola repercusión de todos os comportamentos dos últimos meses do presidente da Deputación, dende as multas a outras conversas máis comprometedoras que semellaban, presuntamente, outro tipo de irregularidades mais graves, as do seu propio irmán», señaló Bernardo Varela, portavoz en la Diputación de Ourense tras conocer la noticia de la renuncia de Baltar.

Para los nacionalistas, el cambio real pasa porque el Partido Popular no esté al frente de la institución provincial. «Está en mans de Democracia Ourensana, pero descoñecemos os posibles pactos que existen entre PP e DO para seguir no poder. O cambio real será cando se deixen de seguir as mesmas formas na deputación. O PP ten que saír da ecuación, máis cando semella que o señor Baltar seguirá dende atrás dirixindo todo». Y es que el todavía presidente provincial ha asegurado que seguirá al frente del Partido Popular en Ourense y se especula con su presencia en las listas para las elecciones europeas, cuando llegue el momento.

El portavoz del BNG asegura que su formación no ha mantenido ningún encuentro con Gonzalo Pérez Jácome para analizar la gobernabilidad de la Diputación.