Baltar pide disculpas por estar investigado por un delito contra la seguridad vial

José Manuel Baltar Blanco. Santi M. Amil

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, está investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser interceptado el pasado domingo circulando a 215 kilómetros por hora por la A-52 a su paso por la provincia de Zamora.

«Escribo estas liñas para trasladar publicamente as miñas desculpas polo acontecido na tarde do pasado 23 de abril. Son a primeira persoa en lamentar as consecuencias dunha situación dolorosa para min, derivada dun erro illado pero que no é, dende logo, adecuada. Nun momento de despiste acontecido nunha longa recta da A-52, sen referencias de ningún tipo, situeime por riba dos límites de velocidade permitida. Lamento, reitero, este erro», asegura José Manuel Baltar en una carta que ha hecho llegar a los medios de comunicación, a título personal. En el mismo documento afirma que ha pagado la multa. Y añade: «Estou a disposición para colaborar en calquera dilixencia ulterior». Por último, sobre el vehículo que conducía dice: «Como funcionario público conduzo dende hai moitos anos e dun xeito habitual coches oficiais en desprazamentos institucionais. Así o fixen o pasado domingo».