La nueva vida de una superviviente del Alvia: «Terminé en otro vagón, colgada de un hierro del techo por la camiseta»

Susana Frade, víctima del accidente ferroviario de Angrois

El 24 de julio del 2013, la ourensana Susana Frade (Ourense, 1995) acababa de firmar un contrato profesional en Alemania. «Era el que iba a cambiar mi carrera como tenista profesional», resume. Faltaban cinco minutos para las ocho de la tarde cuando se subió a un tren Alvia que tenía que dejarla en Santiago. «Iba solo para acompañar a la hija de mi entrenador, que cogía esa noche un vuelo para ir a una boda, y yo me volvía a Ourense», cuenta. De hecho tenía comprado el billete de vuelta para las 22.30 horas. Pero nunca lo llegó a utilizar. A las 20.41 horas, el tren en el que viajaba descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, cuando circulaba a 191 kilómetros por hora. En el tren viajaban 225 personas, de las cuales 80 perdieron la vida y 145 resultaron heridas. Fue el accidente ferroviario más grave de la democracia española.

De aquel día recuerda todo. Susana fue una de las primeras en salir del tren. «Yo iba en el vagón 5, pero cuando descarriló salí volando por el impacto y terminé en el 6, colgada de un hierro del techo por la camiseta», afirma. Cuando sintió que paraban, se empezó a tocar el cuerpo para comprobar que estaba bien. «Me noté algo en el pecho. El metal estaba haciendo de anzuelo para sostenerme y me había rasgado la piel, pero no parecía nada grave, así que solté mi ropa y caí encima de los cadáveres», continúa. Lo siguiente que necesitaba era encontrar una forma de salir de allí. Lo consiguió a través de la única ventana que no estaba contra el suelo. «Entraba algo de luz y decidí romperla de un puñetazo», rememora. Recuerda el absoluto silencio que había fuera. «No se oía absolutamente nada y solo podía pensar que estaba todo el mundo muerto», admite. Aún así, su instinto de supervivencia la hizo ir en busca de su amiga. Cuando fue capaz de situar los vagones, la encontró en el que había sido el suyo, en el 5. «Estaba encajada y tenía a toda la gente encima. Hubo que excarcelarla y tardaron dos horas pero yo no me moví de allí. Estuve con ella en todo momento para que no se durmiera», relata la ourensana. Cuando las sacaron, recuerda que las llevaron a una especie de campamento en el que los equipos de emergencia clasificaban a los heridos. Las iban a trasladar al hospital y tenían que hacerse cargo de un problema nuevo: ninguna de las dos había avisado a su familia de que cogería ese tren. «Ir y venir a Santiago no era nada relevante porque normalmente viajaba mucho por el tenis. Cuando me dijeron a dónde nos llevaban llamé a mi padre y él me contestó que estaban llegando. Me habían reconocido en unas imágenes que emitieron por televisión», comenta. Susana siempre ha sido una mujer valiente, dura y con muchísima entereza, pero fue precisamente el amor por su familia lo que hizo que no se derrumbase. «Soy una persona muy fuerte y ante las adversidades tiro para adelante porque mi mayor deseo es proteger a los míos y que no sufran», declara. Pero la realidad es que la vida de esta ourensana cambió por completo desde ese 23 de julio.

Susana, recibiendo un galardón como tenista antes del accidente

En el hospital le hicieron una resonancia en la que ya se advertía que tenía el músculo supraespinoso fracturado. Pidió el alta voluntaria para volver a Ourense y al día siguiente del accidente, con una operación de urgencia en Cosaga, comenzó su lucha, que no ha terminado todavía. «Sin mi hombro derecho, tuve que renunciar a mi sueño de ser tenista y eso nunca va a regresar», dice. Después de aquella intervención inicial llegaron muchas más. Vértigos, mareos o acúfenos son solo algunos de los síntomas permanentes que tiene Susana. «Lo peor son los dolores físicos, pero aunque tengo días malos no me permito que se alarguen», afirma. Estuvo cuatro años siendo atendida en la Unidad del Dolor, va al fisio casi a diario y tiene implantado un neuroestimulador en el hombro para tratar de mitigar el dolor. Parece que funciona, aunque su lesión es crónica. «Tengo muy claro que tuve muchísima suerte, que mis manos y mis pies funcionan, que sigo viva y que ya solo por eso no me voy a rendir, porque vivir en el pasado no va a cambiarlo», explica esta ourensana.

Después de todo su calvario, Susana empieza ahora a encontrar la estabilidad que lleva diez años ansiando, algo que espera se incremente cuando por fin termine el juicio por el accidente de Angrois. «A mí me toca ir a declarar el 19 de abril y lo único que quiero es que pase. Aunque me impone respeto, llevamos mucho tiempo esperando y quiero que todo esto se acabe cuanto antes», dice. «Por ahora ya no me tengo que operar más. Lo único que quiero es estar tranquila, con mis metas, y que acabe el juicio para poder dedicarme por completo a rehacer mi vida», confiesa. Ya ha empezado. En enero abrió su propio negocio en Ourense, el bar Brillar. «Lo llamé así porque identifico esa palabra con la resiliencia y para mí es muy importante», afirma. Mientras trabaja en este local, tiene otros proyectos en mente, como abrir un Brillar 2.0 e incluso uno que la lleva a Maspalomas, en Gran Canaria. «No tengo miedo a emprender ni a arriesgarme, creo que todo se puede conseguir con esfuerzo e implicación. En esta vida hay que luchar», afirma. Y ella sabe muy bien de lo que habla. «Mi deseo es ser feliz, cuidándome y viendo el lado bueno de las cosas, aunque nunca lo seré tanto como cuando jugaba al tenis», concluye.