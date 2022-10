El helicóptero medicalizado con base en Ourense, en una foto de archivo álex lópez-benito

Desde el sábado a las cinco de la tarde y hasta este martes por la tarde, en Galicia solo estuvo disponible uno de los dos helicópteros que habitualmente trabajan para cubrir las urgencias médicas que precisan de ese tipo de transporte. La situación se debió a que la aeronave con base en Ourense está siendo sometida desde el día 1 a una revisión técnica recogida en los pliegos de la concesión a Eliance, según explican desde el 061. «O obxectivo é garantir a seguridade dos pacientes e dos profesionais, sanitarios e non sanitarios, que se desprazan», añaden.

En todo caso, remarcan que «non está averiado nin inoperativo». En la práctica lo cierto es que la nave que recogía a los pacientes de Ourense y Pontevedra no volaba. Y esto significaba que durante ese tiempo solo estuvo disponible para toda la comunidad el helicóptero con base en Santiago de Compostela. Sus servicios son fundamentalmente requeridos para el traslado de pacientes infartados o víctimas de accidentes, ya sean laborales, de tráfico o de caza. Finalmente, el martes por la tarde llegó el helicóptero de sustitución, con el que se atenderá el servicio hasta que regrese el habitual.

La situación fue denunciada por el sindicato CIG. La delegada sindical en la base del 061 en la capital de As Burgas, Susana Rodríguez, critica que se trata de un «cambio programado previsible», por lo que la empresa concesionaria debería contar con otra máquina disponible. Como medida preventiva, para las emergencias más comprometidas la concesionaria del servicio de transporte sanitario en Ourense, As Burgas, tiene operativa una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) a mayores de la que está disponible habitualmente. Está medicalizada por el equipo sanitario del 061 en el turno correspondiente al helicóptero (ya que este solo vuela durante el día siempre que las condiciones climatológicas y la meteorología sean favorables). La ambulancia SVA seguirá operativa «ata que a conclusións das tarefas de revisión da aeronave», avanzan desde el 061. «É un parche que non resolve o problema xa que non cubre o ámbito de actuación do helicóptero nin garante os tempos de resposta», denuncia al secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel G. Moreira. Considera que, en todo caso, la segunda ambulancia ya era una necesidad antes de que faltase el helicóptero y seguirá siéndolo una vez que se recupere el servicio aéreo.