Antes de declarar, no quiso hablar, pero sí después de su comparecencia ante el juez. Y se extendió durante cerca de una hora para concluir que no hay nada detrás. «Entendemos que ya está todo aclarado y a ver cómo se resuelve. Se aclaró todo. Lo que yo siempre dije, entendemos que no hay base ninguna», insistió Jácome.

Puertas adentro, el juez titular del Juzgado de instrucción número dos de Ourense, Luis Doval, le preguntó por los hechos denunciados por la fiscala jefa, Eva Regueiro, que cree que el alcalde pudo haber cometido un delito de malversación de fondos públicos. La querella detalla movimientos entre los años 2015 y 2018 en la cuenta donde Democracia Ourensana recibe las asignaciones económicas de las instituciones en las que tiene representación, presupuestadas para atender los gastos directamente relacionados con la actividad de los grupos políticos de DO.