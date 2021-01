Pachi Vázquez, un superviviente que volvió a la casilla de salida

La jueza exonera al político y a los otros cuatro ediles de la corporación, que fueron acusados de haber enchufado a personas en la corporación

Pachi Vázquez, exsecretario general de los socialistas gallegos, ha sido absuelto del delito de prevaricación por el que fue acusado y juzgado a finales del año pasado en Ourense. La magistrada del juzgado de lo penal 2 de la capital de As Burgas, Susana Pazos, ha exonerado al político, que sigue en activo con la formación Espazo Común, y a los otros cuatro ediles que tuvieron responsabilidades en la corporación municipal de O Carballiño, gobernada por el PSOE desde 1995 hasta el 2011, considerando que no hay pruebas de que se vulnerasen los principios de igualdad, mérito y capacidad en los contratos de 60 trabajadores. En contra de lo que sostenía la Fiscalía de Ourense, que solicitaba diez años de inhabilitación para el exregidor porque consideraba que los contratos se hicieron a dedo, ya que la secretaria municipal había certificado que no existían los expedientes de los contratos, la togada considera que no hay pruebas de que se vulnerara la legalidad. "Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos”, destaca la jueza en la sentencia, en la que asegura que “tampoco en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición podríamos apreciar la existencia del delito de prevaricación”.

