Caballero pide a Feijoo que el PP no sea el «bastón de Jácome»

Ourense 14/01/2021 16:05 h

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, culpó este jueves al PP de «esperpento» político de la capital ourensana. Tras mantener una reunión con representantes del partido en la ciudad, el líder de los socialistas gallegos se refirió a las especulaciones que sitúan a los populares de nuevo en el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.

Caballero pidió al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, que no dé «marcha atrás» y arremetió contra la negativa de los populares a facilitar el relevo del alcalde. «Nunca quixeron levar adiante a moción de censura porque prefiren que Ourense siga vivindo no caos e no esperento». El PP, según dijo, «segue sendo o bastón de Jácome para manter na alcaldía».

Ante los medios de comunicación habló también el secretario provincial del PSOE y portavoz socialista en el Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, que insistió en que «o único camiño é a moción de censura».