La violencia machista mantiene 368 casos activos en la provincia de Ourense, dos de riesgo alto

ourense / la voz 17/11/2020 13:31 h

La violencia de género no cesa, tampoco en Ourense, y ahora que se acerca el 25-N, los organismos que lideran la lucha contra este mal social recalcan sus mensajes sobre el necesario compromiso de la sociedad y de las instituciones para erradicar el machismo violento. Los datos reflejan que en la provincia de Ourense sigue habiendo un número relativamente importante de casos activos de violencia machista. Son 368 los registrados actualmente en el sistema VioGen. Aunque en Ourense no hay en este momento casos de riesgo extremo, sí hay dos de riesgo alto y 25 de nivel medio. La mayoría de los casos, 136, son de riesgo bajo o no asignado, 205.

El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, informó de que en el 2020 se presentaron en la provincia 404 denuncias por violencia de género. Añadió que catorce mujeres tienen el servicio de atención y protección por teléfono Atempro y que 19 hombres llevan dispositivos para el el control telemático de las medidas y penas de alejamiento. El subdelegado dio estos datos que, en su opinión, sitúan la dimensión del problema como «unha violencia machista estrutural que debemos desmontar e derrotar entre todas e todos» tras colocar una pancarta en la fachada de la Subdelegación del Gobierno, con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

Desde la Subdelegación, subrayó González, han incorporado a varios Concellos que tienen Policía Local al sistema VioGen, y al que se adhirieron Ourense, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Barbadás, Verín, Xinzo de Limia e Celanova.

El 25 de noviembre, la institución gubernativa ha programado un acto central para las 12.00 horas en el que se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Habrá una lectura poética a cargo del Círculo Poético Ourensán.Ese día, la fachada de la Subdelegación se iluminará de color violeta. En las cuatro provincias gallegas se repartirán cinco mil carteles de sensibilización.