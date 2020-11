Del sueño al libro

0

María Doallo

Ourense 18/11/2020 05:00 h

Mónica de la Torre nació en Ourense en 1984. Estudió auxiliar de Enfermería y en una de tantas crisis económicas se quedó sin trabajo. Así ella y su marido decidieron hacer las maletas en el 2015 y empezar una nueva vida en Leicester (Reino Unido), donde todavía siguen. Se fueron con sus dos hijos, Adrián, de 15 años, y Nicolás, de 8. El pequeño de los niños tiene autismo y, gracias a él y a una casualidad onírica, su madre se convirtió en escritora. «Nico duerme conmigo y se despierta mucho por las noches, así que yo también duermo a trozos y por eso si sueño con algo me acuerdo perfectamente. Una noche soñé con una chica veterinaria que se mudaba de Madrid a Australia y de ahí salió la idea completa de mi primer libro», explica. Se llama Bajo la luna de Sídney, es una comedia romántica que vio la luz en el 2019 y que incluye dos de los sueños de Mónica: ser veterinaria y viajar a Australia. Todavía no los ha cumplido pero dice que lo hará pronto: «Estoy estudiando un curso relacionado y en cuanto se pueda me llevo a mi familia a Sídney».

La ourensana decidió convertir su primer libro en una trilogía. La segunda parte se estrenó este verano, Bajo la luna: 17.000 kilómetros, y en febrero del próximo año publicará Bajo la luna: Siempre nosotros. «La escritura llegó a mi vida por casualidad. A raíz del sueño sentí la necesidad de plasmarlo, me puse a ello y aquí estoy, ahora no pasa un día sin que escriba», admite. Acaba de firmar un contrato con una editorial granadina con la que lanzará Destinos cruzados y está escribiendo una dilogía. «Todas cuentas historias románticas con un punto de erotismo. Enganchan y entretienen y eso siempre viene bien», termina Mónica.