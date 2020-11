«Aguirre, ou a cólera de Deus», no ciclo do Padre Feijoo

La Voz de Galicia

17/11/2020 05:00 h

O Cineclub Padre Feijoo continúa coa programación especial do seu 50 aniversario. Para este martes está previsto o pase da película «Aguirre, ou a cólera de Deus», de Werner Herzog. Esta cinta, filmada en 1972, está ambientada en 1560 e conta a historia dunha tropa de conquistadores españois que descende da montaña en busca de El Dorado. Parte do equipo sepárase nos pantanos e constitúen unha expedición máis pequena, baixo o control de Pedro de Ursua e do seu segundo, Lope de Aguirre. Aguirre, aventureiro ambicioso e brutal, manipularao todo habilmente para proporlles aos seus compañeiros un novo xefe, Fernando de Guzmán.