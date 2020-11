El BNG pedirá en el Parlamento más medidas de prevención en el transporte público de Ourense

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 18/11/2020 14:30 h

El grupo parlamentario del BNG ha puesto el foco en las normas establecidas en el transporte urbano para la prevención de contagios. «A situación dos asentos na práctica totalidade dos vehículos destinados ao transporte de viaxeiros non permite a usuarias e usuarios, manter unha distancia interpersoal de cando menos un metro e medio. Tampouco se reduce, antes ao contrario, a posibilidade de transmisión aérea do coronavirus, lembrando ademáis que non son poucos os expertos que alerta da propagación do virus por esta vía», indican los nacionalistas.

Al BNG le resultan especialmente paradójicos casos como el de la ciudad de Ourense. Aseguran sus representantes que no entiendo por qué se han adoptado medidas restrictivas, ante el elevado número de contagios y la presión asistencial mientras, en su opinión, se deja fuera de esas medidas al transporte : «Estanse a obviar as medidas preventivas exixidas noutros ámbitos, converténdose nun eventual foco de transmisión do virus».

El grupo parlamentario trasladará a la Xunta una consulta sobre si considera que aumentándose frecuencias y plazos se reducirían las posibilidades de contagio.

«No caso concreto de Ourense, o BNG quere saber se o Goberno galego considera que a situación epidemiolóxica da cidade das Burgas, aconsella a relaxación das medidas de prevención no transporte colectivo de viaxeiros, plantexándose que o máis acaído sería incrementar as frecuencias dos vehículos ou, nos casos que, as características dos mesmos o permitan, a súa capacidade», explican los nacionalistas en un comunicado. Piden, además, a la Xunta que realice las gestiones pertinentes para que se incrementen frecuencias y plazas en los recorridos, tanto urbanos como interurbanos, que pasen por el concello de Ourense.