El BNG pide que se designe al representante del Concello de Celanova en la residencia durante el próximo pleno

Ourense 16/11/2020 05:00 h

El BNG de Celanova ha solicitado que en el próximo pleno se designe al representante de la corporación municipal en el patronato de la residencia de la villa. Los nacionalistas aseguran que buscarán el apoyo unánime de los grupos para avanzar en los acuerdos plenarios del pasado 23 de septiembre y concretar la concesión de la ayuda urgente, de 72.000 euros, que solicita el patronato de la residencia San Carlos de Celanova. «Xa nos mostramos abertas a apoiar calquera proposta que veña tanto da coalición de goberno como do primeiro grupo da oposición. Esperamos chegar ó pleno cun consenso amplo a respecto da persoa designada para acompañar ao alcalde nese padroado ampliado, que reforza o carácter público do centro e reflicte o compromiso firme do Concello de Celanova coa residencia», explicaron en un comunicado.

Al respecto de la aportación económica los nacionalistas aseguran que empujarán para que se haga efectiva toda vez que creen que debe compensarse el impacto de la crisis del covid en las cuentas del centro residencial.