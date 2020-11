El progreso en tiempos de pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Uxía Tizón Vázquez

14/11/2020 14:02 h

Dicen que los líderes se forjan en la adversidad, y desde luego, no se puede decir que el año 2020 no ha venido cargado de infortunios. 10N. Se cumple un año de una victoria socialista, que tras vencer en una moción de censura y sortear el fallido intento de abril de 2019, se hizo realidad. Pero ese triunfo traía un regalo envenenado, cargado de la imposición y el deber de gobernar sin hoja de ruta. Un desconocido que marcó el imperativo de improvisar la elección de lo mejor entre lo malo. Y lo mejor, era salvar vidas.

Meses intensos, duros, extenuantes. Ahí empecé mi andadura en el Congreso de los Diputados, con sabor agridulce, que se tornaba más llevadero cuando cada semana, no sin escollos, íbamos aprobando medidas urgentes para sortear los embates de lo invisible. Una deuda social con nuestros trabajadores, salvada con los ERTE y ayudas a los autónomos; una deuda social con la violencia de género y nuestros menores, con medidas de mayor protección para ellos; una deuda social con la hostelería o con el sector cultural.

¡Qué orgullo el día en el que pude votar sí al Ingreso Mínimo Vital, en mayúsculas! Un hito histórico en nuestro país, sin precedentes, y que ayudará a sacar adelante a las familias más desfavorecidas. No es una «paguita», como afean en ciertas bancadas, que se olvidan de que nuestro deber es proteger a los más vulnerables. Aquí no hay ciudadanos de segunda.

Todo se ha convertido en pequeños granitos de arena, que siempre insuficientes, se han ido depositando cual muralla, para frenar una batalla contra el sinsentido. Una batalla que se ha llevado a miles de padres, madres, abuelos, amigos o vecinos. Miles de golpes que aparecían como cifras en el telediario, y que resonaban en las cuatro paredes, como un eco insoportable.

El virus ha colapsado un sistema sanitario con los y las mejores profesionales, que se hallaba aniquilado por los progresivos recortes, que lo han vuelto endeble. Nunca lograremos recompensar el esfuerzo sobrehumano, heroico diría yo, de nuestros y nuestras sanitarias. Sin duda, un primer paso será priorizar en la inversión en sanidad, con 3.000 millones más (un incremento del 151 %) en el proyecto de presupuestos generales. Unos presupuestos que se visten plenamente de social y con poco acontecimiento, pero es lo que toca, rescatar el estado de bienestar y salir adelante.

No corren tiempos fáciles. Y la bancada de la derecha parece haber asumido en los últimos meses un rol de «virus político». El eslogan de todo está mal, lo han tomado por bandera. Las comparecencias, mal. Las medidas urgentes, peor. Eran los capitanes del desgaste, llegando incluso a desconcertar a Illa, el ministro sosegado, que ha explotado con el absurdo de su proceder. ¿Pero dónde buscamos sus contribuciones en positivo? En algún lugar de la calle Núñez de Balboa estarán escondidas, quizás entre cacerolas y sartenes.

O quizás la mayor aportación fue una moción de censura, que cual ring de boxeo, solo reforzó más a un presidente y a un gobierno, que como bien empezaba en este artículo, se ha tornado líder. Y es que nos hemos hecho fuertes en Europa, consiguiendo un auténtico Plan Marshall de reconstrucción, con 140.000 millones del fondo de recuperación europeo, de los cuales 72.700 en ayudas directas.

En resumidas cuentas, el cambio climático sigue marcando nuestras vidas, pues si ahora estamos sufriendo la amenaza de este virus, es en buena parte debido a que hemos debilitado los ecosistemas que nos protegen. Así se están marcando las pautas a través de unas políticas ambientales que garanticen el desarrollo sostenible, siendo la mejor prevención para construir una sociedad que pueda hacer frente a nuevas pandemias. Y parece que un buen comienzo puede ser el despertar de USA.

Somos el germen para una sociedad resiliente, contraria a los proverbios del «It´s very difficult todo esto» de antaño, y con fuerzas para resistir y persistir. El virus no entiende de colores, pese a que muchos hayan preferido luchar por doctrina más que por salud. Toca regresar a la normalidad institucional y política, con voluntad. Con un gobierno, que pese a la tempestad, se ha aferrado al timón, para no soltarlo.

Nadie se queda atrás.