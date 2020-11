Pereiro regulará la instalación de terrazas pero seguirá sin cobrar tasas por ellas

0

La Voz de Galicia

Ourense 16/11/2020

El último pleno del Concello de Pereiro de Aguiar, de carácter extraordinario, sirvió para da luz verde a varias medidas: los vecinos contarán con bonificaciones en el impuesto de vehículos, se rebajará el impuesto de construcciones y la ordenanza de terrazas especificará que los hosteleros no pagarán ninguna tasa por ellas. El objetivo de estas medidas, según señaló el alcalde, el popular Luis Menor, es adoptar medidas que beneficien a los vecinos en un momento en el que «todas as axudas se necesitan». Además de se aprobó un plan para combatir el cambio climático.

En lo que se refiere a la ordenanza de vehículos, lo más destacado es que se mantiene las bases más bajas que permite la ley en cada caso, se aprueban bonificaciones del cien por cien para coches de más de 25 años y aquellos considerados históricos y del 75 % durante dos años para los vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, biogás, metanol, hidrógeno). «Con estas medidas situámonos como un dos concellos máis asequibles para os titulares de vehículos», aseguró el regidor.

En lo que se refiere al impuesto de construcciones y obras se ha rebajado: pasa del 2,9 % al 2 %. «Queremos favorecer aos veciños e fomentar a actividade das empresas do sector. Supón un importante aforro para os particulares ou empresas que queiran acometer obras de nova construción, rehabilitación ou pequenas obra», señaló Menor.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que cada vez es más habitual el uso de la vía pública por parte de los negocios de hostelería, debido a la pandemia, el Concello quiere ofrecer seguridad jurídica a los empresarios, para que conozcan sus derechos y obligaciones y garantizar la convivencia de los peatones con la actividad de ocio. Para eso está elaborando una ordenanza, que está abierta a aportaciones, que no será fiscal, puesto que los hosteleros de Pereiro no pagan por las terrazas ni está previsto que lo hagan en el futuro. «Nunca se fixo ata o de agora (o cal é unha ventaxa frente a outros concellos que si gravan esta actividade) nin se vai facer», afirmó Luis Menor, cuya voluntad es regular la presencia de veladores en las calles.

Por último el pleno aprobó un plan de acción para el clima para implantar las medidas necesarias que permitan reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 40 % hasta el 2030. «Trátase dun documeto incial coa estructura requerida legalmente e que contempla medidas como eficiencia enerxética no alumeado público, co cambio a led, no que estamos traballando no concello; melloras nos edificios municipais; fomento da reciclaxe e do compostaxe doméstico e prevención de incendios forestales», detalló el regidor, entre otras medidas.

«Como alcalde fago unha valoración moi positiva tanto dos acordos adoptados -que van en favor de beneficiar aos nosos veciños e empresas nun momento tan complicado e de apoiar a sostibilidade do planeta- como do tono no que discurriu o pleno asi como o amplio grado de consenso alcanzado en case que todos os temas tratados», concluyó el representante del PP.