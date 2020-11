El PSOE censura que Jácome elimine la programación del 25N

«O PSOE non vai permitir que este microgoberno se esqueza da muller»

Ourense 13/11/2020 14:44 h

El grupo socialista solicitó este jueves la convocatoria urgente del Consello Municipal de Igualdade para organizar una programación de actos para la conmemoración del 25N. El PSOE no entiende que el coronavirus sirva de excusa para eliminar ese tipo de actividades, pero no para otras, como por ejemplo musicales. «O PSOE non vai permitir que este microgoberno se esqueza da muller», dijo Rafael Rodríguez Villarino.