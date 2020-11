O Barco reanuda la programación teatral el próximo viernes

0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 15/11/2020

El 25 de septiembre el Concello de O Barco cerraba los parques infantiles tras al avance de los contagios por coronavirus en la localidad. Días después, la Xunta decretaba la prohibición de reunirse no convivientes y ante esa situación el Concello decidió paralizar la actividad cultural. Una medida que se ha mantenido hasta ahora, incluso después de que la Consellería de Sanidade levantase las restricciones específicas a la capital valdeorresa hace ya siete días. Pero ya hay fecha de regreso. El próximo viernes 20 volverá a subir el telón del teatro Lauro Olmo. Será a las 20.30 horas con la compañía Redrum Teatro, que pondrá en escena Invisibles. Se adelanta treinta minutos el horario habitual hasta ahora en el Lauro Olmo, para que la gente pueda volver a casa a tiempo para cumplir el toque de queda, que señala que a las once no se puede andar por la calle salvo por causa justificada.

El programa continuará el día 27 con Liberto, de Marelas Producións. Ya en diciembre, el día 4 Teatro do Noroeste pondrá en escena As Virxes Salvaxes. El lunes 7 será el turno de la música, con el concierto de Milladoiro, dentro de su gira Desde Maeloc. El día 8 Estudo Momento representará 1897. Casa de bonecas; y el 11 será el turno de Teatro da Ramboia con O meu mundo non é deste reino. El día 18 finalizará la programación para adultos con El Sol de York y la obra Chicas y chicos.

En las vacaciones navideñas las propuestas estarán dirigidas a los más pequeños de la casa. Habrá tres funciones a las 19.00 horas. El día 28 Píscore dará un Concerto Singular; el 29 estarán Os Monicreques de Kukas con Arlequina y el 30 Títeres Cachirulo pondrá en escena O Apalpador contra o ladrón de xoguetes.

Vuelve el teatro y lo hace con aforo limitado, como establecen las normas. Solo se podrán a la venta 60 entradas para cada espectáculo. Se pueden conseguir en la taquilla del teatro desde media hora antes de cada función o, de manera anticipada, en la tienda Ton y Son, en la calle Eulogio Fernández.