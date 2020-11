Abanca e os empresarios do polígono de San Cibrao asinan un acordo de colaboración

0

13/11/2020 14:46 h

O presidente da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao, José Antonio Rodríguez, e o director territorial de Abanca en Ourense, Rubén Saavedra renovaron este xoves o convenio de colaboración entre ambas entidades. Co novo texto, que entrou en vigor coa sinatura, as dúas entidades redobran o seu compromiso coa viabilidade e o crecemento dun dos focos de emprego e riqueza máis relevantes da provincia.

Co novo acordo, o banco reafirma o seu apoio á actividade produtiva da principal área industrial da provincia, xusto nun momento crítico marcado pola situación sanitaria e económica provocada pola pandemia do coronavirus.

A principal novidade do convenio ten que ver co financiamento oficial creado especificamente para facer fronte á crise do covid-19. Así, os empresarios de San Cibrao terán á súa disposición as liñas postas en marcha polo ICO e polo Igape, que a entidade tramita con especial dilixencia, grazas á súa oficina emprazada no propio polígono. Grazas a este convenio, o banco pon a disposición das empresas pertencentes á asociación un plan de financiamento que responde de maneira integral ás súas necesidades, segundo sinalou Rubén Saavedra.

O documento suscrito por Abanca e a Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao inclúe produtos e servizos que permiten tanto acometer investimentos, como reforzar a competitividade destes proxectos. Así, os empresarios desta área industrial contarán con produtos especificamente deseñados, entre os que destacan préstamos persoais e hipotecarios ou leasing mobiliario, con amplos prazos de amortización, posibilidade de carencias e xuros moi competitivos.