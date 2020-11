Mar Vázquez Salvado: «Como nos relajemos, las cifras de covid-19 volverán a subir»

0

La Voz de Galicia pablo varela

ourense / La Voz 12/11/2020 16:01 h

Casi dos meses después del adiós de Javier Puente para ponerse al frente de la gerencia del área sanitaria de Vigo, la dirección asistencial de la ourensana queda bajo el mando de Mar Vázquez Salvado, que hasta ahora dirigía el área de hospitalización. «El relevo se ha dado ahora porque así es el procedimiento. Fue un plazo administrativo puro y duro», explica Vázquez Salvado, con experiencia previa en la sanidad de la ciudad olívica.

-En Vigo, hasta hace un año, usted ya ocupaba el segundo escalafón de la directiva. ¿Por qué asumió el reto de venir a Ourense en aquel momento?

-Félix Rubial me tentó para hacerlo. En Vigo estuve en cargos directivos durante seis años. Allí ocupé la dirección asistencial después de que Julio García Comesaña, el actual conselleiro de Sanidade, viniese a Ourense como gerente. Y cuando fue Félix quien desembarcó aquí, me ofreció unirme a su equipo. Yo ya trabajé con él como jefe y nos entendemos bien tanto a nivel profesional como personal.

-En el pasado trabajó también en la provincia de Soria. ¿Encuentra alguna similitud entre aquella etapa y lo que afronta la sanidad en un territorio envejecido como Ourense?

-Hay dos: además del envejecimiento, la dispersión geográfica. La comparten de forma indudable, pero la longevidad es acusada en general en todo el continente europeo, y la sanidad evoluciona más rápido de lo que se ve . En el caso de Ourense debe haber una planificación casi exclusiva en lo referente a atender a gente mayor, que es pluripatológica y con cronicidad.

-¿Y ese patrón es factible de ejecutar con la vía telemática?

-Sería un error llevarlo todo a un sí o un no. Ambas cuestiones son compatibles. El hecho de fomentar herramientas más modernas, las no presenciales, no significa retirar la cercanía del centro de salud. De hecho es muy necesaria. Debemos organizarnos para que ambas vías sean compatibles, y aportar a cada paciente lo que requiere. La forma es solo una herramienta.

-¿Qué objetivos se marca de inicio tras acceder al cargo de directora asistencial en el área sanitaria?

-En primera instancia, esta situación es diferente a cualquiera anteriormente vivida, y condiciona todo. La pandemia hay que atenderla y requiere tiempo y esfuerzo, pero evidentemente no solo hay pandemia. Los ciudadanos de Ourense tienen otros problemas sanitarios que requieren el mismo nivel de atención que el covid-19. Mi prioridad inmediata es hacer un importante diagnóstico de la situación, reinventarnos para seguir dando la misma atención que antes de la pandemia, sabiendo que la pandemia sigue ahí. Encontrar nuestros puntos débiles, hacer una atención del día a día y pensar a medio plazo.

-¿Hay previsto algún encuentro con los responsables de los dos hospitales comarcales de la provincia y los de los centros de salud para conocer sus necesidades inmediatas?

-Todavía no hay fecha para esa reunión, pero mi idea es conocer de primera mano la situación de ambos comarcales a través de sus directoras de distrito, también con los profesionales. Y ese diagnóstico incluye también la Atención Primaria.

-Los centros de salud reclamaban en las últimas semanas más previsión para hacer frente a la demanda de vacunas en la franja de menores de 65 años.

-Cuanta más gente se vacune, mejor. Era una crónica anunciada que la demanda iba a ser mayor, y puede que hubiese puntualmente problemas de distribución, pero no me llegó ninguna notificación personalmente de que hubiese problemas estos días. Se trata de reponer stocks. Estamos dando prioridad a los grupos de riesgo, y en uno, dos o tres días se vuelve a reponer. Quiero pensar que eso fue un problema temporal de distribución.

-¿Y en la uci covid-19? ¿Cuánta gente se está formando en el área de críticos?

-Hay personal de enfermería que estamos captando estos días. Hemos buscado gente con un perfil determinado, pero también hubo voluntarios. Este miércoles estábamos en quince pacientes en uci, así que las camas habilitadas en quirófano siguen preparadas porque lo vimos cerca. Como nos relajemos volveremos a subir, porque queda todo el invierno por delante.