Oímbra pone en marcha una línea de ayudas específicas para los bares del municipio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 11/11/2020 18:20 h

El Concello de Oímbra decidió este miércoles, en junta de gobierno, incluir en el Plan Estrátegico de Subvenciones de este año una ayuda específica para los bares del municipio afectados por la epidemia de coronavirus y las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias. Esta ayuda consiste, por un lado, en la «compensación do importe satisfeito da taxa de lixo correspondente ó ano 2020, referente á taxa exclusiva do local e a nome do autónomo que rexenta o establecemento», y en «unha axuda económica correspondente ó importe do seguro de autónomo da seguridade social do mes de outubro de 2020».

Los requisitos para poder solicitarla incluyen estar dado en el régimen de autónomos de la Seguridad Social «no epígrafe correspondente» y «estar ó corrente e non ter débedas nin con Facenda, Seguridade Social ou o Concello de Oímbra». Según indicaron desde el Concello, «estas axudas son compatibles coas que se cobraron, no seu momento, da Deputación Provincial e coas que vai poñer en marcha a Xunta de Galicia».