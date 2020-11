Ciudadanos trata de mediar para la censura a Jácome, pero PSOE y PP no se mueven de sus posiciones

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 09/11/2020

El portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, José Araújo, convocó este lunes una reunión con los líderes locales de PSOE y PP. Trataba, de ese modo, de desbloquear las negociaciones para la moción de censura contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Sin embargo, socialistas y populares no se mueven de sus posiciones y los primeros ni siquiera asistieron al encuentro, celebrado en el Liceo.

El líder de Ciudadanos puso sobre la mesa una propuesta por escrito que consistiría en la constitución de la coalición de gobierno a tres (es decir, formado por los 18 concejales que suman PSOE, PP y la propia formación naranja). Para sortear el veto de los populares al candidato socialista, Rafael Rodríguez Vilarino, y las discrepancias internas de esa formación, Araújo propone que los 18 concejales voten en secreto a quién prefieren como alcalde. Los otros dos partidos se quedarían entonces con una tenencia de alcaldía. «Disiparía calquera duda sobre o liderado», dijo el líder de la formación naranja, que no quiso aclarar a quien votaría en ese caso. Alternativamente, Ciudadanos propone que las tres fuerzas (o incluso únicamente PSOE y PP) se repartan proporcionalmente la alcaldía en los dos años y medio que quedan de mandato.

El coordinador del grupo popular, Jesús Vázquez, se mostró abierto al diálogo, pero advirtió: «Isto non é un xogo, nin un reparto. Non estamos xogando ao bingo». El representante del PP recordó la experiencia del «doble goberno» del bipartito y aludió a dificultades logísticas para el reparto proporcional de la alcaldía. Reiteró, además, la propuesta de su partido, que es una coalición estable con el PSOE, aunque encabezada por una persona que no sea el líder socialista. «Entendemos que Villarino non é a persoa adecuada por moitos motivos. [...] Se o PSOE é quen de designar a un interlocutor que non sexa Villarino nós hoxe mesmo á tarde estamos dispostos a sentarnos», dijo Vázquez, que remarcó las discrepancias internas en la formación socialista.

Precisamente, Rafael Rodríguez Villarino declinó la invitación para el encuentro de este lunes convocado por Ciudadanos. En un comunicado destaca la «improcedencia de reunións sorpresa, adiviñanzas e golpes de efecto mediáticos na seriedade das circunstancias municipais actuais». El líder del PSOE insiste también en su estrategia, que pasa por reclamar al resto de los grupos políticos que firmen la moción de censura que la semana pasada depositaron en una notaría de la ciudad. «Non hai fórmula alternativa posible», dice Villarino, que invitó a José Araújo a apoyar el ejecutivo en minoría que defienden los socialistas: «Debe decidir se quere ser útil para Ourense facilitando o cambio e apoiando a moción, ou se prefire seguir enredados en titulares baleiros».

Finalmente, el BNG no estaba invitado a la reunión y su portavoz Luis Seara explica que, de haberlo estado, tampoco habría asistido. Los nacionalistas tienen claro que la solución pasa por un gobierno en solitario de la fuerza más votada, el PSOE, y acusan al grupo popular del bloqueo: «O PP continúe a rirse da veciñanza. Un PP empecinado en seguir enrredando e confundindo. Un PP que fala de diálogo pero que veta a quen non lle agrada».