Santiago Segura se confiesa admirador de David Rubín

La Voz de Galicia

ourense / la voz 07/11/2020 13:56 h

La pandemia lucha contra la cultura, y la afectada busca aliados para llegar al puerto donde quiere recalar. Gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías, para poder cumplir con las restricciones por el coronavirus pero sin dejar de hacer lo que tienes previsto, en Afundación TV se dieron cita el director de cine Santiago Segura, el ilustrador David Rubín y Asier Mensuro, comisario de la exposición antológica sobre el trabajo del ourensano que se puede ver hasta enero en la sala de Afundación de Ourense.

El pretexto para el encuentro era la presentación de un vídeo sobre la muestra, y posterior coloquio entre los tres participantes. Mensuro desveló que en principio se pretendía hacer un trabajo en el que Rubín realizase una visita guiada por la exposición, para que el público que no se pueda desplazar a la ciudad ourensana la conozca y pueda disfrutar la misma. «Pero después lo vimos tan suelto que nos vinimos arriba y no paramos de grabar. Y de ahí surgió el vídeo que ahora presentamos», señaló.

Santiago Segura es un gran coleccionista de cómic y posee fondos que se han expuesto en festivales internacionales. En el diálogo con Rubín y Mensuro incidió en la importancia del dibujante -«que es quien verdaderamente aporta el trabajo artístico. No es lo mismo dar un guion a un artista que a otro»- y se confesó admirador y seguidor del trabajo del ilustrador ourensano: «Fue un flechazo a primera vista. Me encanta su trabajo y me enganchó desde el primer momento. Cuando lo descubrí lo metí entre mis autores favoritos».

Aspectos como definir un personaje «con cuatro trazos» y después afrontar otras figuras «de forma superdetallista» fueron aspectos destacados por el director de cine. Santiago Segura también mostró durante el diálogo un ejemplar de «El héroe» para destacar el trabajo de Rubín.