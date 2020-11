Pagarán 2.500 euros a un joven por arrancarle un diente en una paliza

0

ourense / la voz 07/11/2020 13:56 h

La pelea que tuvo lugar a altas horas de la madrugada en un pub del centro de la capital ourensana ya tiene reproche penal. Dos jóvenes que estaban en el establecimiento en el momento de los hechos, las siete menos cuarto de la mañana, han sido condenados por darle una paliza a un tercero, quien durante el incidente perdió una pieza dental, entre otras consecuencias.

Los propios acusados reconocieron durante el juicio por esta causa, celebrado recientemente en la ciudad de As Burgas, que aquel 15 de octubre del 2017 coincidieron en el local con el perjudicado. Tras unas breves palabras uno de ellos, José C. C., se enzarzó con el perjudicado, cayendo ambos al suelo, donde el otro acusado, Javier R. R., y otras personas no identificadas le propinaron patadas y puñetazos en diversas partes del cuerpo.

A consecuencia de la agresión la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, así como otras lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica, constatándose además la pérdida de un diente incisivo.

Durante la vista, y dado que los dos acusados reconocieron los hechos, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad que establece distintas responsabilidades en lo ocurrido. Así, a José se le considera responsable de un delito de lesiones por el que deberá afrontar una condena de tres meses de cárcel. Eso sí, se acordó una suspensión de la pena con la condición de que no delinca durante los próximos dos años. En cuanto al otro acusado, se le considera también responsable de otro delito de lesiones, si bien la responsabilidad penal es menos grave, ya que en su caso deberá pagar una multa de seis meses, a razón de cinco euros cada día.

La sentencia, contra la que ya no cabe presentar recurso alguno puesto que las partes mostraron estar de acuerdo, establece además que ambos acusados, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen al perjudicado con 2.500 euros por las lesiones que sufrió durante la paliza, así como por las secuelas.

Asimismo, la magistrada encargada de ver este caso condena a ambos investigados a hacer frente a las costas del procedimiento judicial.