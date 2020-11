Feijoo justifica las nuevas restricciones por la tensión en el sistema sanitario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rubén Nóvoa

Ourense 06/11/2020 14:03 h

A escasas horas de que entren en vigor las nuevas restricciones en sesenta concellos de Galicia, el presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijoo, aprovechó una visita al nuevo centro de salud de Pereiro de Aguiar (Ourense) para justificar el paso dado y que, reconoció, será especialmente duro para el sector de la hostelería y de la restauración. «A ninguén lle gusta tomar esas decisións pero o goberno ten que gobernar e hai decisións que son indelegables. Nos últimos 15 días o número de casos novos duplicouse en Galicia. Estamos na barreira dos 10.000 infectados e considerando que o 0,8 % acaba nunha unidade de coidados intensivos e o 5 % acaba nunha planta de hospitalización era evidente que estábamos na obriga de intentar parar a curva de infectados e ocupación de camas en planta e de camas UCI, tamén no caso de Ourense», señaló.

Feijoo puso en contexto las medidas adoptadas en Galicia con otras similares o más restrictivas que se están tomando en Europa. Puso los ejemplos de Francia, Alemania o Reino Unido y vinculó la reapertura de bares y restaurantes a que las cifras de contagios y las de hospitalizados y críticos desciendan de forma considerable: «Buscamos parar o crecemento exponencial dos contaxios para tentar que no mes de Nadal poidamos volver con parámetros sanitarios menos tensos e poder ir abrindo paulatinamente esa restauración e esa hostelería que nos vemos obligados a pechar en 60 concellos. O resto poden manterse abertos, co 50 % de aforo pero tamén lles pedimos rigor, porque senón teríamos que facer o que facemos nestes 60 e perxudicar a todos polo comportamento duns poucos».

En su visita a Pereiro de Aguiar, el presidente de la Xunta envió un mensaje de apoyo a los hosteleros y recordó las ayudas que se lanzarán para paliar las consecuencias del cierre de actividad en el próximo mes, salvo para atender a domicilio o pedidos para llevar. «Acreditamos que os bares e as cafeterías non son os responsables do virus. Os responsables somos os clientes que acudimos aos bares e restaurantes e no momento de relaxación social e cando se producen unha boa parte dos contaxios que imos intentar evitar», señaló.

En el caso de la provincia de Ourense, donde varias de sus comarcas llevan ya un mes con fuertes restricciones en la hostelería, Feijoo avanzó que las ayudas llegarán con «máis intensidade». También quiso mandar un mensaje esperanzador y recordó que el cierre de la hostelería adoptado en O Carballiño ha demostrado que da resultados y espera que ahora se amplíe esa buena evolución al resto de municipios afectados por las nuevas restricciones.