El PP exige al PSOE que aparte a Villarino y designe a otro interlocutor para la moción contra Jácome

Ourense 05/11/2020 13:04 h

Era fácil de prever que los concejales del PP no irían en la mañana de este jueves a la notaría donde el PSOE ha depositado la moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome con la intención de que los populares la firmen. En lugar de ello, los ediles comparecieron en rueda de prensa frente a la oficina de su grupo en el Concello de Ourense y anunciaron una contraoferta tan difícil de aceptar para el PSOE como lo era para el PP la idea de apoyar una moción de censura sin recibir nada a cambio. Pretenden que los socialistas aparten a su líder, Rafael Rodríguez Villarino, y designen a otra persona para negociar un pacto estable entre ambas formaciones.

El coordinador del grupo popular, presidente local del partido y exalcalde, Jesús Vázquez, fue el encargado de explicar la propuesta. El PP sigue defendiendo una coalición con el PSOE, abierta también a Ciudadanos. Apoyarían, por lo tanto, a un alcalde socialista, pero ya no aceptarían que sea Villarino quien asuma esa responsabilidad. «Villarino é víctima da súa ambición desmedida. Leva dous meses demostrando escaso talante democrático e nula capacidade de diálogo e de negociación. As formas que emprega non son as correctas. Se pretende que o apoiemos cuspíndonos na cara, desde logo non vai polo camiño correcto», dijo Vázquez, que añadió: «Non vemos en Villarino capacidade para liderar un goberno de coalición, nin co PP nin con ningún outro partido político. Temos a sensación de que o señor Villarino carece do máis mínimo liderado e de empatía para encabezar un goberno municipal. Non ten aptitude, non ten o talante e carece do carisma suficiente».

El líder popular incidió en las discrepancias internas del PSOE y aseguró que su opinión respecto a Villarino la comparten «a maioría» de los concejales socialistas. «Vémonos formando un goberno de coalición co PSOE, pero non nos vemos desde logo facendo alcalde ao señor Villarino porque estamos seguros de que non sería un bo alcalde», sentenció Jesús Vázquez. Explicó, además, que si los socialistas aceptan una coalición estable, apoyarían para la alcaldía a cualquier otro concejal de ese partido.

«A cidade quere un goberno de coalición e o puidemos ver cunha recente enquisa onde máis dun 47 % da cidade opinaba que é a mellor solución», dijo Vázquez en relación a la encuesta elaborada por Sondaxe para La Voz de Galicia. «Entendemos que a actual situación de microgoberno con Jácome non pode ser para a cidade, pero estamos ofrecendo distintas alternativas», concluyó el líder popular.

Villarino, en la notaría

Una hora antes de la comparecencia del PP, quien había convocado a los medios de comunicación era Rafael Rodríguez Villarino. El socialista, que estuvo acompañado por el resto de miembros del grupo, presentó la moción de censura en una céntrica notaría de la ciudad. «Nós damos o único paso posible. Non hai outro xeito de cambiar o goberno desta cidade e nós convidamos a todos os partidos políticos a que se unan a esta sinatura», dijo el líder del PSOE, que fue preguntado por el rechazo expresado por Ciudadanos y BNG en relación a su estrategia. «E como a pensan asinar entonces? So hai unha maneira», respondió Villarino, que añadió: «O fracaso é dos grupos políticos que non asinan a moción».