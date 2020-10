El Sergas efectuará en Xinzo un cribado entre usuarios y personal del servicio de ayuda en el hogar

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 31/10/2020 05:00 h

Usuarios y trabajadores del servicio de ayuda en el hogar de Xinzo de Limia serán citados a lo largo de este fin de semana para un cribado llevado a cabo por el Sergas. La alcaldesa del municipio, Elvira Lama, recibió la notificación de Sanidade este jueves, momento en el que Servicio Sociais remitió los datos de los susceptibles de someterse a las PCR, «así como se estes poden desprazarse ou non polos seus propios medios a Ourense». En el caso de aquellas personas que no puedan moverse a la ciudad de As Burgas se le harán las pruebas en su domicilio. «Algunhas destas persoas xa foron citadas este xoves pola tarde». Se estima que en torno a once trabajadores y 97 usuarios del servicio de ayuda en el hogar en Xinzo deberán realizar los test.