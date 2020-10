El Estado esperará a que la Justicia actúe en el caso de la casa okupada de una ourensana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La voz

Ourense 30/10/2020 14:37 h

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, recibió la carta que la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, le envió este martes para solicitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incrementen su presencia y vigilancia ante el piso de Sonia María Rodríguez Dosouto, que denunció la ocupación de su vivienda situada en el barrio ourensano de A Ponte. Desde la Delegación del Gobierno señalan que al existir un contrato de alquiler previo -los inquilinos solo hicieron un ingreso desde mayo- será necesario esperar a que la Justicia decida en el caso para poder actuar, aunque subrayan que la disposición para colaborar en este caso será total. En el escrito, la conselleira apelaba a la situación en la que se encuentra la dueña de la vivienda, que no cuenta con otro lugar en el que vivir, ya que al no percibir el pago del alquiler no puede sufragar otra vivienda en la ciudad a la que se ha desplazado. Para la Delegación del Gobierno este tema es competencia de la Xunta a través de sus departamentos de Vivenda y Servizos Sociais.

Al margen de las administraciones, la situación de Sonia María Rodríguez Dosouto ha preocupado a varios colectivos, entre ellos a una empresa de desokupación de Vigo que se ha prestado a intentar solucionar su problema sin cobrarle nada a cambio. Sonia María Rodríguez Dosouto denunció su situación señalando que se ve obligada en muchas ocasiones a dormir en el coche o a ducharse en casa de amigos y que espera desde hace meses a tener una respuesta por parte de la Justicia.