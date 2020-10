La Xunta pide al Estado que intervenga en el caso de la ourensana cuya casa está ocupada

0

Ourense 28/10/2020 15:49 h

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, envió este martes una carta al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en la que solicita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incrementen su presencia y vigilancia ante el piso de Sonia María Rodríguez Dosouto, que denunció la ocupación de su vivienda situada en el barrio ourensano de A Ponte.

En el escrito, recuerdan que la vivienda está ocupada desde el pasado mes de mayo y que «a pesares de ter contratada asistencia xurídica, polo momento non se realizou avance ningún no seu caso». Ángeles Vázquez califica la situación de «preocupante» ya que Sonia María no dispone actualmente de una vivienda y afronta con mucha dificultad la posibilidad de poder alquilar una.

Sonia María Rodríguez Dosouto lleva meses luchando para recuperar una vivienda y así poder sufragar el alquiler de una casa en Vigo, donde se trasladó para empezar una nueva vida.