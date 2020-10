El descarrilamiento de un tren de mercancías en Taboadela obligó a trasladar a 163 pasajeros de tres Alvia

0

Ourense 26/10/2020 21:52 h

La línea del tren entre Ourense y Zamora se encuentra interrumpida a causa de una incidencia con un tren de mercancías a la altura de Taboadela, a unos quince kilómetros de Ourense. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros de los trenes afectados, según informa ADIF.

Una incidencia en un tren en Taboadela mantiene interrumpida la circulación de la línea Ourense-Zamora. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes afectados. — INFOAdif (@InfoAdif) October 26, 2020

En total, han sido 163 los viajeros que han tenido que ser transbordados para poder continuar. Los Alvia cuyo recorrido se ha afectado por este descarrilamiento han sido el Pontevedra-Madrid, cuyos pasajeros han sido trasladados por carretera entre Ourense y A Gudiña, el Madrid-Lugo, que han continuado por carretera desde A Gudiña y el Madrid-Ferrol, cuyos viajeros han sido transportados en autobús desde A Gudiña hasta Ourense, donde han subido a otro tren, según informa Renfe.

El descarrilamiento fue a las 15.50 horas, cuando un tren de mercancías realizaba maniobras y tres de los vagones descarrilaron, interceptando la vía. No hubo daños personales, según las mismas fuentes.

Afectación a la conexión con Madrid

Curiosamente, el incidente se produjo después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, inaugurase oficialmente el penúltimo tramo de alta velocidad del nuevo acceso ferroviario a Galicia, el que une Zamora y Pedralba. El descarrilamiento del tren de mercancías mientras hacía unas maniobras no especificadas oficialmente en Taboadela no tendría mayores consecuencias si no fuera porque uno de los tres vagones que descarrilaron invadió el gálibo de la vía general de la estación, lo que de hecho significó el corte de la conexión ferroviaria con Madrid.

El ADIF no manejaba esta noche una previsión para poder reabrir la línea a Madrid, pero creen que los equipos técnicos desplazados al lugar del suceso podrán liberar la vía antes de que haya que transbordar los primeros servicios ferroviarios que se beneficiarán de la apertura del tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba. Entre ellos, el nuevo tren madrugador que sale de Pontevedra al filo de las seis de la mañana.