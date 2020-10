Una delicatesen de Yahvé Prieto penalizó al Barco en Calabagueiros

0

OURENSE 25/10/2020 22:24 h

El Barco iba directo a por el pleno de puntos e las dos primeras jornadas, pero un libre directo con el sello del veterano Yahvé Prieto diezmó el botín de los hombres de Manolo Pérez, que cedieron su primer empate como locales: 1-1.

Era una cita especial para los valdeorreses que volvían a casa -aunque solo fuera con una asistencia limitada a 150 espectadores-, algo que se notaba en el ánimo de un equipo que intentó acorralar a los visitantes. Se mostraron mandones los de casa en el primer período, pero lo cierto es que el juego en ambas áreas terminaba siendo muy espeso y fue necesario esperar hasta la segunda mitad, para ver a un Barco con más llegada e incluso con gol.

Lo anotó el andaluz Antonio Vera, con una jugada que inició en la derecha Antonio Segura y prosiguió Diego De Pedro en una acción en la que subían los dos carrileros. De hecho, el Barco pudo matar el partido poco después. La movilidad de David Álvarez por el centro y los centros que llegaban desde los flancos forzaban ocasiones que los de casa no remataron bien o que repelió una zaga bien colocada. Los de Xurxo Otero tenían aún un as bajo la manga y lo jugó Yahvé Prieto en un libre directo en el balcón del área, que colocó en la escuadra. Ya no hubo derecho a réplica.

?CD BARCO (1): Oviedo, Segura, Omar, Marc Vicente, De Pedro, Pablo Rubio, David Álvarez, Ivi Vales, Óscar Martín (Iván Tato, min 61), Antonio Vera (Rubén García, min 61) y Rodri Alonso (Juanito Bazo, min 80).

ALONDRAS CF (1): Martín, Diego, Manu Santos, Aitor Díaz, Pablo García, Brais, Sergio Santos (Iván Pérez, min 73), Yahvé, Mauro (Millán, min 73), Cacheda (Jonás, min 61) y Luismi (Pablo Arnosi, min 89).

GOLES: 1-0, min 49: Antonio Vera; 1-1, min 71: Yahvé, de libre directo.

ÁRBITRO: Abel Bruzos, colegiado procedente del comité de Lugo. Mostró cartulinas amarillas a los locales Segura, Omar y Marc Vicente, así como al visitante Diego.