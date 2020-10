El PSOE convocará la próxima semana al PP para retomar las negociaciones de la moción de censura

0

Ourense 24/10/2020 15:48 h

Si los grupos políticos deben reunirse para abordar la reorganización del funcionamiento interno de la corporación para adaptarlo a la nueva realidad es porque aún no se ha puesto sobre la mesa una alternativa al gobierno de Gonzalo Pérez Jácome que pueda prosperar. Solo un acuerdo entre PSOE y PP podría impulsar una moción de censura, pero ambas formaciones exhibieron sus diferencias a la salida de la reunión de la junta de portavoces celebrada este viernes.

El portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, anunció que la próxima semana convocará al PP a una reunión para retomar las negociaciones. En los últimos episodios de este proceso, los populares pusieron sobre la mesa la posibilidad de aceptar al líder del PSOE como alcalde a cambio de cogobernar. Los socialistas quieren más concreción para poder decir sí o no. «É o momento de que concreten, de que digan cales son os planes que teñen previstos neste mandato e ver se eses plans se poden conxugar cos do PSOE», explicó Villarino, que insistió en que es prioritario acordar un programa de gobierno: «A súa proposta non pode ser que queremos entrar no grupo de goberno, senón como imos axudar a saír a Ourense da situación na que estamos. Primeiro é o que e logo é o como».

Flora Moure, portavoz del PP, explicó, por su parte, que aún no han recibido ninguna convocatoria del PSOE. «Estamos a la espera y entendemos que en los próximos días o semanas recibiremos alguna notificación», dijo la concejala popular. Moure negó que su partido tenga que concretar más su oferta y reiteró que la pelota ahora está en el tejado del PSOE. «Nosotros estamos esperando una respuesta a la propuesta que ya dejamos encima de la mesa desde la semana pasada», dijo.

Sobre este tema también se pronunció el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, que quiso ser optimista sobre la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y PP. Espera, según dijo, «que estas dúas organizacións decidan dar ese paso de solucionar o problema que temos en Ourense, que se chama Gonzalo Pérez Jácome».