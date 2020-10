La alcaldesa de Xinzo pide a la Xunta transparencia con los datos del coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 24/10/2020 19:19 h

La alcaldesa de Xinzo de Limia, Elvira Lama, del PSOE, ha difundido un comunicado en el que reclama a la Xunta más transparencia en la difusión de los datos relacionados con el coronavirus. Según dijo, tuvo que reclamar personalmente el número de contagios de su municipio tras comprobar que desde hoy figura en la página web del Sergas en nivel rojo.

«Como é posible que si nun so día pasamos de 35 casos activos en toda a comarca (11 concellos) a 33 so no Concello de Xinzo, a Consellería non se puxera de inmediato en contacto co goberno local? Aquí falta celeridade ou falta transparencia e nos esiximos ambas cousas», dice Lama, que recuerda que este mismo viernes envió una carta al conselleiro de Sanidade pidiéndole poder conocer los datos diariamente.