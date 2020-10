Ourense y las principales villas buscan alternativas a la cabalgata de Reyes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 23/10/2020 15:19 h

Tal y como se preveía, el próximo día 5 de enero no habrá la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Debido a la expansión del coronavirus, el gobierno municipal ha decidido definitivamente suspender la celebración, aunque se ha anunciado un programa alternativo.

«He llegado a un principio de acuerdo con sus majestades en una idea que les he propuesto yo personalmente», avanzó este jueves el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que explicó que los Reyes Magos visitarán Ourense y, en lugar de recorrer sus calles en cabalgata, recibirán a los niños en un emplazamiento «estático». Además, el ejecutivo anuncia que los pajes reales recorrerán la ciudad para visitar a domicilio a todos los menores de 12 años, a los que se les entregará un paquete con dulces.

«Es una iniciativa original y a sus majestades les ha encantado la idea», sentenció el regidor ourensano. La organización de las actividades navideñas es, no obstante, un problema que ya figura en la agenda de la mayor parte de los alcaldes de la provincia. En muchos concellos ya han decidido también la anulación de la cabalgata y se prepara un programa alternativo.

O CARBALLIÑO

En estudio las posibles alternativas. O Carballiño está ultimando su propuesta para la convocatoria de Reyes y la previsión del concejal de Cultura, Diego Fernández, pasa por dar a conocer los pormenores de la actividad en los próximos días.

BARBADÁS

Donde la cabalgata no es tradición. En el caso de Barbadás aún no se ha valorado qué hacer con la cita del 5 de enero, sí se incide en que en el municipio no organizan cabalgata, como tal, y los Reyes recorren el municipio y reciben a los niños en los centros sociales o locales vecinales de cada uno de los pueblos que recorren. Después se realiza una recepción con los niños en el pabellón polideportivo.

RIBADAVIA

Sin descartar definitivamente la cabalgata. En Ribadavia se están barajando posibles alternativas a la cita tradicional, con la premisa inicial de trabajo de reconocer que parece más que probable que no se puedan celebrar cabalgatas «aínda que haberá que estar atentos para ver como evoluciona a situación neste tempo», señala el alcalde, César Fernández.

XINZO DE LIMIA



Posible recepción en el pabellón. En la capital de A Limia tampoco habrá cabalgata y están estudiando alternativas. Una de ellas es una recepción en el pabellón, que es lo suficientemente grande como para organizarlo sin que se produzcan aglomeraciones. En todo caso, no está cerrada la alternativa y dependerá de la evolución de los datos en la localidad.

O BARCO DE VALDEORRAS

Seguridad y distancia. En O Barco el gobierno tiene claro que no habrá cabalgata de Reyes. «No podemos controlar la distancia de seguridad con la gente agolpada en las aceras para ver a los Reyes», razona el alcalde, Alfredo García. Eso sí, habrá actividades «para que la gente salga a la calle». Todavía sin tener cerrado el diseño definitivo, se baraja habilitar un espacio para que puedan estar los Magos de Oriente y puedan acercarse (con todas las medidas de seguridad y distancia social) los niños con sus padres a hacerse una foto y trasladarle sus deseos. Además, habrá iluminación callejera para tratar de animar las compras en el comercio local, así como otras actividades dirigidas especialmente a los más pequeños de la casa.

ALLARIZ

Reunión este viernes. El Concello de Allariz tiene este viernes la reunión para diseñar la programación navideña. Están pensando en cómo colocar las escenografías más separadas, repartidas, y que alguna sea cerrada solo visitable desde el exterior para que no se acumule gente.