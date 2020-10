Arranca la reforma de la Casa do Legoeiro do Outo do Cumial

Casa do Legoeiro en O Cumial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 26/10/2020 17:49 h

El gobierno autonómico informó este miércoles del inicio de las obras de rehabilitación de la Casa do Legoeiro do Outo do Cumial. Además, ha arrancado la puesta en valor del entorno de la Vía de la Plata junto a la carretera OU-105, en el Concello de Ourense. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 48.000 euros, ha sido adjudicada a Extraco y debe finalizarse entre noviembre y diciembre.