Un adiós prematuro a Daniel Ullán

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 22/10/2020 14:40 h

Dicen los «pardaos» que no quieren cantar; las calles están tristes; todo parece apagado. Las guitarras tampoco quieren sonar, ni afinarse, todas las canciones suenan a Requiem. La puerta del FAR, sin embargo, luce orgullosa su cierre, no soportaría dejar de verle entrar, la añoranza lo invade todo.

Desde que no está, el cielo se ha nublado, la oscuridad se ha instalado en nuestras vidas, sobre todo en Cambeo. Sus seres queridos nos hemos vueltos grises, lloramos, recordamos… y pensamos en los abrazos que quedaron sin dar.

Sí, lo hemos perdido demasiado pronto, pero no debemos mirar atrás con pena. Él ya está con Pepe, su padre, su compañero, el gran hombre al que tanto amaba, admiraba, necesitaba... A su lado es donde más le gustaba estar, así que vamos a sonreír y a seguir adelante.

Como esta maldita pandemia no sabe de sentimientos, debemos esperar para poder despedirle como se merece, con grandes dosis de rock and roll y brindando para celebrar haberle conocido.

Y, mientras llega ese momento, nos quedamos escuchando los clásicos de Mitocondrias, Steve Vai, Satriani, Días de Escuela, El Tren y muchos más. Esos temas que tanto le gustaban y que se han quedado para siempre, aquí con nosotros, en la ciudad. ¡Que no dejen nunca de sonar!

Hasta siempre amigo, hermano. Vuela Daniel Ullán, tú que siempre amaste la libertad.

Firmado: Los Seres Queridos