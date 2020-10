Jácome consuma la expulsión de todos los díscolos de Democracia Ourensana

0

Ourense 21/10/2020 18:38 h

Tras estallar la crisis en su partido, Gonzalo Pérez Jácome inició los trámites para expulsar de su partido a los concejales díscolos. La semana pasada anunció esa medida para el vicepresidente de la formación, Manuel Álvarez, pero el proceso de dilató algo más en relación a los otros tres porque no eran afiliados. Ahora serán «zombis que vagarán en la corporación».

«El secretario del pleno del Concello ha emitido ya el correspondiente informe sobre ello, y ante la nueva situación, el alcalde Jácome convocará a los portavoces próximamente para informarles de la nueva condición de estos no adscritos, para regular la participación en plenos, juntas de área y otras convocatorias, tanto de todos los grupos como los de la nueva clasificación», explica un comunicado difundido por Jácome. En él, el líder de DO insiste: «Lo que han hecho estas cuatro personas es lo más rastrero que se ha visto. No solo han sido absolutamente desleales e ingratos por sus acciones en las últimas semanas, sino que además han tratado de usurpar el partido Democracia Ourensana e incluso han osado expulsar al presidente de DO del grupo municipal hace unas semanas, entregando un escrito por registro del Concello».

El caso es que el portavoz de los díscolos, Miguel Caride, ha anunciado un recurso judicial en cuanto se les notifique la expulsión, así como una demanda para invalidar la asamblea que adoptó esa decisión. Por otra parte, siguen las declaraciones en comisaría encargadas por un juzgado para investigar las supuestas irregularidades de Jácome. Los últimos en pasar por allí fueron una concejala díscola y dos asesores.