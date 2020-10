Un congreso virtual analizará la gestión del Xurés

0

19/10/2020

El proyecto Gerês-Xurés Dinámico protagonizará el próximo miércoles, 21 de octubre, un congreso virtual transfronterizo organizado por la Diputación de Ourense y cofinanciado por el programa Interreg V España - Portugal, con la finalidad de promover la protección y gestión sostenible de los recursos naturales de esta reserva de la biosfera. El acto de apertura contará con la presencia de José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense; Belén do Campo, directora xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente; y Luis Pedro Martíns, presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal, además de representantes de la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia.

El principal objetivo de este programa, según explicaron desde la institución provincial, consiste en "fortalecer a entidade e identidade propia desta reserva, a través do fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sostible e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural".