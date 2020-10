0

La Voz de Galicia c. andaluz

19/10/2020

Los árboles se rebelan en la calle Luis Trabazos de la capital ourensana. No es un problema nuevo, pero se agudiza con el tiempo y preocupa a los vecinos, cada vez con más edad, que ya transitan con dificultad por las aceras y, además, ven cómo las ramas de algunos árboles rozan sus ventanas y con el viento sus copas llegan a tocar la cornisa.

María del Carmen Vecino vive en el primer piso y desde hace años ya no puede ver el parque del que disfrutaba cuando comenzó a vivir en su casa. «Fui varias veces a Medio Ambiente. No les pedí que los cortaran sino que los podaran, porque no veo nada. Tengo una nieta y me acuerdo que cuando estaba en el parque la veía y ahora no veo nada de nada, parece que estamos en una selva». Otra vecina recuerda: «Un día vinieron aquí varios funcionarios del Concello. Llegaron con tres árboles y ya me parecía que los habían puesto muy cerca unos de los otros, pero pensábamos que serían pequeños. Cuando los plantaron parecían de tamaño medio y ahora casi nos entran por la ventana. No sé en qué estarían pensando». Lo cierto es que esos tres ejemplares también tapan la visión de la joya natural de la ciudad, el único árbol catalogado como «senlleiro» de la capital ourensana: la sobreira de Loña, junto a la iglesia de Cristo Rey. «Vai vir unha racha de aire e vai rachar con todas as fiestras, imos ter unha desgraza e logo a ver que dicimos», alerta la vecina.

También denuncian los resbalones -y a veces caídas- de gente en las aceras, que están totalmente levantadas por el crecimiento de los árboles y de sus raíces. «Levamos aquí trinta anos coa mesma loita e ninguén nos fixo caso. Cando veñen as eleccións entón veñen por aquí, pero acaban e nin caso nos fan», critica María del Carmen. «Para mi é horrible camiñar por aquí. Ás veces temos que cruzar e non cabe nin unha cadeira de rodas, non podemos nin chegar ao paso de peóns», dice María del Carmen Fernández Rodríguez, mientras señala la zona donde hace un par de semanas cayó una rama. Lleva años alertando al Concello pero de momento sin respuesta. «Tivemos que chamar os bombeiros porque non podía pasar nin o autobús, todas as pólas están así, un día imos ter unha desgraza», señala Manuel Anton Pérez, que también es vecino de la zona. Resulta curioso que esta circunstancia afecte únicamente a un lado de la calle, y solo a esta, en todo el barrio de A Lagoas. «Ti miras para calquera outra rúa de por aquí e os árbores son normais. Nós temos toda a nosa zona verde ben cortada e temos que aguantar iso do Concello ou de quen sexa a culpa ou a responsabilidade de arranxalo», protestan.

Los vecinos insisten en señalar que los ejemplares arbóreos son estupendos e incluso únicos, pero denuncian que los hayan plantado en una zona que no es ni apta para su crecimiento ni buena para los residentes.

«Son uns árbores moi bos e bonitos. Son una marabilla, pero non son para pór nunha beirarrúa», señala otra vecina que espera el autobús al lado de uno de ellos. «Estamos esquecidos de todo. Eu vexo á xente maior paseando por aquí e dá medo. Eu mesma o outros día tropecei e saín disparada e non caín de milagre. Imaxina esa xente», dice una chica joven que pasea un perro por la zona.

En la calle perpendicular a Luis Trabazos, Antón Faílde, hay un gran bache (un buen agujero) en medio de la carretera, rodeado por una pintada circular de color rojo, que casi no se ve. «Isto pintouno o Concello hai tempo coma se fose a arranxalo e para alertar aos condutores, porque é grande. Pero aí está, non volveron a mira para el», denuncia María del Carmen. «E así está todo por aquí», añade.