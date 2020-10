Jácome ratifica la expulsión de Democracia Ourensana del vicepresidente del partido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 14/10/2020 13:12 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado este miércoles la expulsión de Democracia Ourensana del que era vicepresidente de la formación, Manuel Álvarez Fernández, que además es concejal. De hecho, Álvarez es uno de los cuatro díscolos que abandonaron el gobierno municipal. Como consecuencia de sus declaraciones públicas -llegó a acusar a Jácome de haber gastado sin control aproximadamente 800.000 euros- se le abrió un expediente y este ha concluido con su expulsión definitiva.

La decisión se tomó en una asamblea a la que asistieron cuatro de los cinco miembros fundadores de DO, es decir, todos menos Manuel Álvarez. Para tomar la decisión se argumentó, según precisa Jácome, su «disidencia, menoscabo de la imagen del partido, acusaciones públicas graves, actuación contraria a los principios del partido, vulneración deberes afiliado, etcétera». El comunicado difundido por el alcalde para explicar esta medida precisa que desde el año 2001, en el que se fundó Democracia Ourensana, hasta el 2015, Álvarez no pagó cuotas ni hizo aportaciones económicas a la formación política salvo por los seis euros que pagó como gastos de notario el día de la fundación: «Fue su única aportación, ya que durante esos 14 años, todos los gastos del partido y todas las campañas fueron sufragadas por Gonzalo Jácome. Solamente de 2015 a 2019, cuando Gonzalo Jácome concedió una de las dos dedicaciones exclusivas a Manuel Álvarez, este donó parte de su sueldo público. Desde junio 2019, no volvió a aportar nada económicamente al partido».

Finalmente, el alcalde explica que una nueva asamblea resolverá los expedientes abiertos a los otros tres díscolos: Miguel Caride, María Teresa Rodríguez Garrido y María del Mar Fernández Dibuja. Aunque no eran miembros de DO, sí se presentaron bajo sus siglas «y en consecuencia han de cumplir ciertas disciplinas para seguir siendo representantes legítimos del partido en las Administraciones», argumenta Jácome.