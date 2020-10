Los bares de Verín bajarán la verja hasta el 23 de octubre para ayudar a frenar el avance del virus

0

La Voz de Galicia P. Varela

Ourense / La Voz 12/10/2020 16:39 h

La Asociación de Hostaleiros da Comarca de Monterrei (Aehcom) y el Concello de Verín acordaron este lunes, 12 de octubre, el cierre temporal de bares y terrazas durante diez días, con la idea de contener el avance de los casos de coronavirus en la localidad. Según el gobierno municipal son 74 los casos activos de covid-19.

Francisco Pérez, presidente de la Aehcom, muestra su apoyo a la propuesta de bajar la verja hasta el día 23, si eso ayuda a limitar o reducir el número de contagios: «La situación por el covid-19 no es buena. Me parece lógico y en nuestro caso hemos querido aportar nuestro granito de arena, porque este tramo final de octubre tampoco es especialmente fuerte». La esperanza de los asociados es que la medida también sirva para que Verín llegue en mejores condiciones a la temporada invernal. Por ahora, los restaurantes seguirán operativos, aunque con restricciones. «Pueden servir con la reducción de aforo que había impuesta, así como las reuniones de solo convivientes. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos a gente de paso, trabajadores todos, como los camioneros, a los que no podemos dejar tirados. Se seguirán dando comidas y cenas», añade Pérez.

El Concello también anuncio que abrirá una línea de ayudas para paliar, en la medida de lo posible, el impacto económico que podrían suponer los cierres voluntarios de los próximos días. «Hay muchos locales a los que les vendrá bien, tanto por el tema de las nóminas como los pagos de alquiler de los locales», dice Pérez.