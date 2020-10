Artesanos a la mesa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 09/10/2020 05:00 h

En Ourense se come bien y además en muchísimos establecimientos, pero cuando se trata de comida siempre hay sitio para uno más. En esta idea se apoyó Luis Puente para dar vida a El Artesano, un restaurante que abrió sus puertas en septiembre en Quintela de Canedo. Tras más de veinte años trabajando en el mundo de la hostelería, este compostelano llevaba tiempo queriendo poner en marcha su propio negocio y la oportunidad llegó en mitad del confinamiento. «Yo ya conocía el sitio y me encantaba. Durante la cuarentena surgió el alquilarlo y me lancé a la aventura», cuenta. El Artesano está situado en una casa de piedra y madera rodeada de jardines, en un espacio natural a pocos kilómetros del ciudad. «Como su propio nombre indica, aquí apostamos por una forma de cocinar tradicional, artesana. No tenemos mayor pretensión que dar bien de comer», dice Luis. Y para ello se apoyan en productos de la tierra y en recetas gallegas de toda la vida. De su cocina salen cada día mariscos, pescados salvajes o arroces; pero también platos protagonizados por hortalizas de casa o por ternera de la zona. Siempre apostando por la calidad ourensana. «Queremos unirnos y colaborar con distribuidores y productores de la zona. Decidí lanzarme a esta aventura en un momento raro porque era mi forma de luchar para salir adelante y estoy orgulloso, feliz y muy agradecido por la acogida que estamos teniendo», afirma el hostelero. Abren todos los días menos los martes y también cuentan con la opción de comedores privados. «Pensando en celebraciones y bodas», apunta. Es una nueva cita con la gastronomía en la provincia.