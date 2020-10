El PSOE planta una reunión para negociar la moción de censura contra Jácome

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 05/10/2020 18:59 h

En el pleno que el Concello de Ourense celebró el pasado viernes, el PSOE defendió una moción en la que proponía negociar una moción de censura contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Fue entonces cuando el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, lanzó la invitación de una reunión para este lunes. Sin embargo, llegó el día y los socialistas no asistieron. Su líder, Rafael Rodríguez Villarino, explicó que el PSOE fijará su propia hoja de ruta para el relevo de Jácome e insistió en que su propuesta es un gobierno en minoría.

Salvo por esa excepción, a la cita de este lunes se presentaron los representantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación ourensana. La portavoz del PP, Flora Moure, reiteró la posición de su partido, que está dispuesto a favorecer un cambio en la alcaldía, pero no a cambio de nada. «Queremos ser parte de la solución. Entendemos que nuestra experiencia de gestión dice que debemos continuar al frente de la ciudad. No estamos dispuestos a ser utilizados por nadie. [...] Esto no se trata solamente de cambiar al alcalde, sino de darle a la ciudad una gobernabilidad para los próximos tres años», dijo la concejala popular, que lamentó el plantón del PSOE: «No viniendo a esta convocatoria dice todo de lo que ellos quieren hacer con este problema».

El convocante de la reunión también mostró su contrariedad por la ausencia de los socialistas, que achacó a cuestiones de «estratexia» de la formación liderada por Villarino. «Creo que lle temos que dicir aos veciños que unha parte importante da corporación ten un plantexamento diferente ás fantasías do alcalde. Para o camiño que hai que avanzar a partires de agora fai falta o apoio de todos e, desde logo, o PSOE terá que contar connosco», dijo. Por el BNG asistió Luis Seara, que reiteró su propuesta de una moción de censura amplia para que después gobiernen los socialistas en minoría.

Además, en el encuentro de este lunes participaron por primera vez los díscolos de Democracia Ourensana. El concejal Miguel Caride apostó por un acuerdo estable: «Un goberno en minoría nestes momentos é o último que necesita a cidade».

Los socialistas fijarán este martes su propio calendario de negociaciones

El PSOE ourensano tiene prevista para la tarde de este martes una reunión con la intención de fijar un calendario de reuniones con el resto de grupos para la negociación de la moción de censura. Los socialistas quieren marcar los tiempos y su portavoz, Rafael Rodríguez Villarino, recordó que la suya fue la «forza maioritaria» en las elecciones del año pasado. Según dijo, el PSOE debe gobernar en minoría, aunque buscando la «colaboración con todos os partidos políticos para desenvolver proxectos estratéxicos de cidade».