«Hacemos una labor preventiva, la gente en general cumple»

La Voz de Galicia C. Andaluz. P. Varela

ourense / la voz 03/10/2020 16:31 h

Con las luces azules parpadeantes encendidas y a una velocidad baja, la patrulla de la Policía Autonómica de servicio en la tarde de ayer recorría los barrios de la ciudad. «Durante el confinamiento estuvimos ayudando a la Policía Nacional con los zetas. Ahora hemos reforzado el servicio con patrullas a todas horas por las calles, es nuestra prioridad», explica Ricardo que ayer, junto con José Ramón, cubrieron el horario de 17.00 a 23.00 horas.

El recorrido, tras salir de la comisaría de la Policía Autonómica, empieza en O Couto. Llueve y no hay nadie en las mesas de los pocos establecimientos hosteleros que siguen abiertos. «Aquí hay un bar que ya hemos denunciado, nosotros y la Local, porque utilizaba el truco de tener una puerta por una calle sin restricciones para dejar entrar a la gente, pero mantenía la que tiene en la avenida de Portugal abierta. No sabemos si los han sancionado», explica el agente. En el parque Barbaña no hay nadie pero explican que el día anterior tuvieron que intervenir porque había más de veinte jóvenes juntos. Este viernes las lluvia los alejó pero, en su lugar y bajo una cornisa, varios mayores comparten banco. «Los que menos cumplen son los jóvenes y los mayores. La gente de edad media está más concienciada», afirman. El coche patrulla sigue por Ervedelo y a su paso la gente se queda mirando. Y es inevitable que más de uno con la mascarilla bajada se la suba de golpe. En un bar, cuatro hombres juegan a las cartas. «Aquí ya hemos venido varias veces solo a advertirles, porque a veces se ponen a fumar en la mesa y no pueden. Si hoy los vemos de nuevo no nos quedará otra que levantar un acta», explica. Y allí estaban, pero ninguno con un cigarro.

La patrulla sigue su recorrido para adentrarse en Vistahermosa. Un hombre cruza por delante del coche. Va sin protección. «Perdone caballero, ¿la mascarilla?», le espeta uno de los policías. «Uf perdón, la dejé en el coche», dice el hombre, que da marcha atrás. Comentan los agentes que se nota cuando lo que escuchan son excusas o no: «En este caso, ves que el hombre tiene la intención de ponerla y fue un despiste. No estaba con nadie». La misma suerte corre otro chico que en As Eiroás está ante un portal sin mascarilla. Dice que se la dejó en casa. Y aunque los agentes dudan, deciden darle una oportunidad ya que la calle está vacía. «Vaya a casa a ponerla que a la siguiente le sancionamos», le dicen Metros más arriba cinco chicos comparten un banco y tres de ellos tienen la mascarilla en la barbilla. Los agentes se bajan del coche y les explican cuáles son las restricciones, incluso las que entrarán en vigor hoy. «A estos chicos les vale más que nos paremos y les hablemos que que les sancionamos. Al final, hacemos más una labor preventiva, la gente en general cumple», afirma Ricardo.

Tras varias advertencias, los agentes ven como un hombre que está en un cafetería en la calle Vinteún hablando con otras cinco personas tira el cigarro a su paso. Paran y le piden la documentación. Le levantan un acta que será enviada a Sanidade que, en el caso de la Autonómica, será la que envíe la sanción. «Nos acaba de decir que no es de Ourense y que no sabía que no podía, pero es de Castrelo de Miño y allí también rige la norma de no fumar a menos de dos metros», explica un agente.

La patrulla sigue su recorrido y llega al jardín de O Posío. Allí, más de medio centenar de jóvenes se agolpan en fila bajo una cornisa al resguardo de la lluvia. Están esperando para entrar en el instituto, pero no pueden estar tan cerca unos de los otros. «En este caso pueden estar más de cinco porque es una excepción, porque se trata de un centro educativo», explica José Ramón. La ruta sigue por el casco viejo y por el Paseo. A ritmo lento para, por lo menos, dar una oportunidad al despistado. «Es por el bien de todos», dicen.

Se salta el confinamiento para bajar a una cafetería de Vistahermosa

La Policía Nacional se personó este jueves en una cafetería de la calle Francisco Añón Paz, cerca de la rotonda de Vistahermosa, tras recibir un aviso sobre un vecino de 59 años que estaba en la terraza del establecimiento pese a haber dado positivo por coronavirus el pasado 22 de septiembre, según confirmaron fuentes policiales a La Voz. Agentes de la Nacional se acercaron hasta el local para identificar al hombre en cuestión, pero cuando llegaron se encontraron con que ya no estaba allí. «Vino una patrulla de policías, pero no nos comentaron exactamente el motivo por el que se presentaron aquí. Nos hicieron alguna pregunta y luego nos enseñaron una foto del cliente, por si se correspondía con esa persona. Echamos un vistazo por el interior y la terraza, por si seguía estando, pero vimos que ya se había marchado, y desde entonces no hemos sabido nada más del tema. De hecho, nadie nos ha llamado para comunicarnos nada al respecto», decía este viernes la propietaria del local. Posteriormente, la Policía Nacional también se desplazó hasta el domicilio del contagiado para ver si estaba en su casa. «Pero o no estaba en ese momento o no quiso dar señales de vida cuando llamaron a su puerta», subrayan las mismas fuentes consultadas. A continuación, los agentes notificaron al Juzgado lo sucedido.