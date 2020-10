PSOE y PP no logran ponerse de acuerdo sobre cómo negociar la censura a Jácome

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 02/10/2020 19:53 h

La única alternativa al gobierno a tres que lidera Gonzalo Pérez Jácome en Ourense es una moción de censura y la aritmética de la corporación municipal exige para ello el entendimiento de PP y PSOE. Sin embargo, ambas formaciones no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo afrontar ese diálogo. El grupo socialista presentó una moción en este sentido y el PP planteó una enmienda para modificar el texto. Durante el debate exhibieron sus diferencias al respecto y finalmente votaron por separado.

La propuesta de acuerdo del PSOE instaba a los grupos a «participar nunha canle de diálogo ofrecida polo grupo municipal do PSdeG para desbloquear a situación de parálise de Ourense». El PP pretendía sustituir ese texto por otro en el que se remarcaba la necesidad de «establecer un diálogo fluído leal e aberto (...) tendente a construír un goberno municipal estable». No hubo acuerdo y, cuando llegó la hora de votar, salió adelante la enmienda del grupo popular. El PP logró el apoyo de los cuatro díscolos de Democracia Ourensana y de los dos concejales de Ciudadanos mientras que el PSOE y los tres miembros del gobierno de Jácome votaron en contra. El BNG se abstuvo. Por lo tanto, la moción original de los socialistas no se llegó a votar.

En las intervenciones previas, Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE, remarcó que el nuevo gobierno debe representar «o sentir maioritario» y recordó que su lista fue la más votada en las elecciones del año pasado. Además, señaló a los concejales del PP como los «responsables do que está ocorrendo». En nombre del grupo popular habló Flora Moure, que insistió en que su partido «debe ser parte de la solución». Dijo, en este sentido, que «el PP ofrece experiencia, compromiso y honestidad» y exigió que el diálogo para la moción de censura se desarrolle «sin líneas rojas, sin condiciones preestablecidas y sin cordones sanitarios».

«A solución pasa porque o PSOE e o PP se poñan de acordo», dijo, por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Araújo. Este, que logró este lunes la primera reunión entre socialistas y populares para tratar este asunto, lanzó la propuesta de un nuevo encuentro. Sería el próximo lunes a la misma hora que la reunión convocada por Gonzalo Pérez Jácome para negociar el PXOM. Luis Seara, del BNG, reiteró la posición de su partido, que es una moción de censura apoyada por los 24 concejales que el pasado día 11 ya acordaron pedir la dimisión de Jácome. Después, según dijo, debería gobernar el PSOE en minoría.

El alcalde tomó la palabra durante el debate de este asunto para asegurar que las dudas en torno a la gestión económica de Democracia Ourensana son una «mera excusa». Según dijo, propuso al PP una solución que los populares rechazaron. «Si quieren ver las cuentas, las vemos mutuamente», señaló Jácome, que recordó que el PP está marcado por la «corrupción extrema» de casos como Gürtel o Kitchen. Con esos antecedentes, «vienen a preguntar a un partido de provincias con un presupuesto de 100.000 euros al año», ironizó. El regidor aseguró, por otra parte, que sí podrá gobernar la ciudad con solo tres concejales. «Da igual 14 que 140», afirmó. Y añadió: «Este es el gobierno más barato de la historia».